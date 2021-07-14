سفير المغرب بفيينا يؤكد استعداد المملكة لمشاطرة خبرتها في الأمن النووي

هبة بريس ـ متابعة

جدد سفير المغرب بفيينا، عز الدين فرحان، تأكيده على التزام المغرب واستعداده لمشاطرة خبرته ودعم أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالي السلامة والأمن النوويين، لاسيما في سياق منظور منفتح بقوة على القارة الإفريقية.

وأكد فرحان في معرض تدخله خلال حفل التوقيع، يوم الثلاثاء بفيينا، على اتفاق بين الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور) والوكالة الدولية للطاقة الذرية، قصد منح هذه الهيئة المغربية صفة المركز التعاوني لتعزيز القدرات في مجال الأمن النووي، أن اختيار “أمسنور” هو التكريس الثاني للمملكة في إطار الرئاسة المغربية للدورة الـ 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال إن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة مهمة من أجل تعزيز الشراكة الغنية ومتعددة الأبعاد القائمة بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية على مدى عدة عقود.

وبهذه المناسبة، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية سياسة التعاون جنوب-جنوب التي ينتهجها المغرب في مجال الطاقة، العلوم والتكنولوجيات النووية في إطار ثلاثي يغطي مختلف المجالات المتعلقة بالسلامة والأمن النوويين، وتبادل المعارف قصد تحسين مستوى السلامة والأمن النووي والإشعاعي ونقل الخبرة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

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