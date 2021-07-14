بوريطة: “المغرب ما فتئ يدعو لاحترام سيادة لبنان ووحدتها”

هبة بريس ـ الرباط

أجرى ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مباحثات اليوم مع زينة عكر نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصـريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية.

و خلال هاته المحادثات، أشاد بوريطة بما يجمع البلدين الشقيقين من روابط وعلاقات تعاون وتضامن موصول، مشيرا إلى المبادرات الملكية التي أمر بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مناسبات مختلفة لتؤكد الأهمية التي يوليها صاحب الجلالة لدعم أمن واستقرار لبنان ومساعدته على تجاوز الصعوبات والتحديات التي يواجهها، سواء الاقتصادية منها أو تلك المرتبطة بالبيئة غير المستقرة في محيطه الإقليمي.

وأكد بوريطة أن المملكة المغربية، التي ما فتئت تدعو إلى احترام سيادة لبنان ووحدته الترابية والوطنية، يحدوها أمل كبير في أن يتوافق اللبنانيون، بمختلف مكوناتهم، على إعلاء مصلحة لبنان والمضـي قدما في تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على خلق دينامية جديدة في المشهد اللبناني وتحظى بثقة الشعب اللبناني ودعم المجتمع الدولي.

و عبر بوريطة عن استعداد المملكة المغربية لتحديث الإطار القانوني وتفعيل آليات التعاون الثنائي بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

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