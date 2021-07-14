بوريطة: “المغرب ما فتئ يدعو لاحترام سيادة لبنان ووحدتها”

2021-07-14 / 7:41 مساءً
0

هبة بريس ـ الرباط

أجرى ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مباحثات اليوم مع زينة عكر نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصـريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية.

و خلال هاته المحادثات، أشاد بوريطة بما يجمع البلدين الشقيقين من روابط وعلاقات تعاون وتضامن موصول، مشيرا إلى المبادرات الملكية التي أمر بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مناسبات مختلفة لتؤكد الأهمية التي يوليها صاحب الجلالة لدعم أمن واستقرار لبنان ومساعدته على تجاوز الصعوبات والتحديات التي يواجهها، سواء الاقتصادية منها أو تلك المرتبطة بالبيئة غير المستقرة في محيطه الإقليمي.

وأكد بوريطة أن المملكة المغربية، التي ما فتئت تدعو إلى احترام سيادة لبنان ووحدته الترابية والوطنية، يحدوها أمل كبير في أن يتوافق اللبنانيون، بمختلف مكوناتهم، على إعلاء مصلحة لبنان والمضـي قدما في تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على خلق دينامية جديدة في المشهد اللبناني وتحظى بثقة الشعب اللبناني ودعم المجتمع الدولي.

و عبر بوريطة عن استعداد المملكة المغربية لتحديث الإطار القانوني وتفعيل آليات التعاون الثنائي بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لبنان تؤكد موقفها الداعم لسيادة المغرب على كامل أراضيه

لبنان تؤكد موقفها الداعم لسيادة المغرب على كامل أراضيه

2021-07-14 / 7:31 مساءً
Photo of العثماني: توجيهات الملك محمد السادس “خص اللي يطبقها”

العثماني: توجيهات الملك محمد السادس “خص اللي يطبقها”

2021-07-14 / 2:46 مساءً
Photo of “المستشارين” يُصادق على قانونين إطار حول “الإصلاح الجبائي والمؤسسات العمومية”

“المستشارين” يُصادق على قانونين إطار حول “الإصلاح الجبائي والمؤسسات…

2021-07-14 / 2:26 مساءً
Photo of الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الفرنسي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الفرنسي بمناسبة احتفال بلاده…

2021-07-14 / 12:15 مساءً
Photo of الاتحاد الإفريقي يدعو إلى إعادة فرض النظام في جنوب إفريقيا

الاتحاد الإفريقي يدعو إلى إعادة فرض النظام في جنوب…

2021-07-14 / 12:05 مساءً
Photo of اسبانيا : العلاقات الدبلوماسية والمستقرة مع المغرب ضرورية

اسبانيا : العلاقات الدبلوماسية والمستقرة مع المغرب ضرورية

2021-07-14 / 10:00 صباحًا
Photo of بوريطة : بلدان تُطعّم أكثر من افريقيا بأكملها ولقاحات الجنوب غير معترف بها في الشمال

بوريطة : بلدان تُطعّم أكثر من افريقيا بأكملها ولقاحات…

2021-07-13 / 8:36 مساءً
Photo of تونس.. إصابة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بفيروس كورونا

تونس.. إصابة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بفيروس كورونا

2021-07-13 / 8:15 مساءً
Photo of المندوبية الوزارية لحقوق الانسان : تصريحات الخارجية الأمريكية استندت إلى معلومات “مُنحازة”

المندوبية الوزارية لحقوق الانسان : تصريحات الخارجية الأمريكية استندت…

2021-07-13 / 7:50 مساءً
Photo of العثماني يجري مباحثات مع نظيره التنزاني

العثماني يجري مباحثات مع نظيره التنزاني

2021-07-13 / 7:01 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق