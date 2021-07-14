لبنان تؤكد موقفها الداعم لسيادة المغرب على كامل أراضيه

2021-07-14 / 7:31 مساءً
0

هبة بريس ـ الرباط

أكدت دولة لبنان الشقيقة موقفها الداعم لقضية المغاربة الأولى و هي الوحدة الترابية حيث جددت التأكيد على أنها تدعم بشكل كامل السيادة المغربية على مجموع التراب الوطني.

موقف لبنان تأكد خلال مباحثات أجراها ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج اليوم الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي، مع زينة عكر نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصـريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية.

وأكدت وزيرة خارجية لبنان خلال هاته المباحثات موقف لبنان الداعم لسيادة المغرب على أراضيه ورفضه للكيانات الانفصالية ودعمه للوحدة الترابية للمملكة المغربية.

و جددت المسؤولة الوزارية اللبنانية شكر بلادها وتقديرها الكبير للملك محمد السادس، على مبادراته التضامنية مع لبنان، والمتمثلة على الخصوص في المساعدات الطبية والغذائية وإقامة مستشفى عسكري ميداني طبي جراحي عقب انفجار مرفأ بيروت في 4 غشت 2020.

كما شكرت و نوهت زينة عكر بالهبة الملكية المقدمة إلى الجيش والشعب اللبناني بتاريخ 16 أبريل 2021، لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية وتداعيات جائحة “كوفيد-19”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بوريطة: “المغرب ما فتئ يدعو لاحترام سيادة لبنان ووحدتها”

بوريطة: “المغرب ما فتئ يدعو لاحترام سيادة لبنان ووحدتها”

2021-07-14 / 7:41 مساءً
Photo of العثماني: توجيهات الملك محمد السادس “خص اللي يطبقها”

العثماني: توجيهات الملك محمد السادس “خص اللي يطبقها”

2021-07-14 / 2:46 مساءً
Photo of “المستشارين” يُصادق على قانونين إطار حول “الإصلاح الجبائي والمؤسسات العمومية”

“المستشارين” يُصادق على قانونين إطار حول “الإصلاح الجبائي والمؤسسات…

2021-07-14 / 2:26 مساءً
Photo of الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الفرنسي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الفرنسي بمناسبة احتفال بلاده…

2021-07-14 / 12:15 مساءً
Photo of الاتحاد الإفريقي يدعو إلى إعادة فرض النظام في جنوب إفريقيا

الاتحاد الإفريقي يدعو إلى إعادة فرض النظام في جنوب…

2021-07-14 / 12:05 مساءً
Photo of اسبانيا : العلاقات الدبلوماسية والمستقرة مع المغرب ضرورية

اسبانيا : العلاقات الدبلوماسية والمستقرة مع المغرب ضرورية

2021-07-14 / 10:00 صباحًا
Photo of بوريطة : بلدان تُطعّم أكثر من افريقيا بأكملها ولقاحات الجنوب غير معترف بها في الشمال

بوريطة : بلدان تُطعّم أكثر من افريقيا بأكملها ولقاحات…

2021-07-13 / 8:36 مساءً
Photo of تونس.. إصابة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بفيروس كورونا

تونس.. إصابة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بفيروس كورونا

2021-07-13 / 8:15 مساءً
Photo of المندوبية الوزارية لحقوق الانسان : تصريحات الخارجية الأمريكية استندت إلى معلومات “مُنحازة”

المندوبية الوزارية لحقوق الانسان : تصريحات الخارجية الأمريكية استندت…

2021-07-13 / 7:50 مساءً
Photo of العثماني يجري مباحثات مع نظيره التنزاني

العثماني يجري مباحثات مع نظيره التنزاني

2021-07-13 / 7:01 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق