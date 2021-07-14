لبنان تؤكد موقفها الداعم لسيادة المغرب على كامل أراضيه

هبة بريس ـ الرباط

أكدت دولة لبنان الشقيقة موقفها الداعم لقضية المغاربة الأولى و هي الوحدة الترابية حيث جددت التأكيد على أنها تدعم بشكل كامل السيادة المغربية على مجموع التراب الوطني.

موقف لبنان تأكد خلال مباحثات أجراها ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج اليوم الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي، مع زينة عكر نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصـريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية.

وأكدت وزيرة خارجية لبنان خلال هاته المباحثات موقف لبنان الداعم لسيادة المغرب على أراضيه ورفضه للكيانات الانفصالية ودعمه للوحدة الترابية للمملكة المغربية.

و جددت المسؤولة الوزارية اللبنانية شكر بلادها وتقديرها الكبير للملك محمد السادس، على مبادراته التضامنية مع لبنان، والمتمثلة على الخصوص في المساعدات الطبية والغذائية وإقامة مستشفى عسكري ميداني طبي جراحي عقب انفجار مرفأ بيروت في 4 غشت 2020.

كما شكرت و نوهت زينة عكر بالهبة الملكية المقدمة إلى الجيش والشعب اللبناني بتاريخ 16 أبريل 2021، لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية وتداعيات جائحة “كوفيد-19”.

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