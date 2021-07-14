PYEONGCHANG-GUN, SOUTH KOREA - FEBRUARY 09: Flag bearer Samir Azzimani of Morocco leads out his country during the Opening Ceremony of the PyeongChang 2018 Winter Olympic Games at PyeongChang Olympic Stadium on February 9, 2018 in Pyeongchang-gun, South Korea. (Photo by Quinn Rooney/Getty Images)

اللجنة الأولمبية المغربية تعلن هوية حاملي العلم الوطني بطوكيو

2021-07-14 / 7:18 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط*

أفصحت اللجنة الأولمبية المغربية عن هوية حاملي العلم الوطني خلال افتتاح الألعاب الأولمبية التي ستقام هذا الصيف في طوكيو اليابانية.

و أعلنت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية أن البطلين أميمة بلحبيب ورمزي بوخيام سيحظيان بشرف حمل العلم الوطني خلال حفل افتتاح الألعاب الأولمبية بطوكيو، التي ستقام خلال الفترة من 23 يوليوز الجاري إلى 8 غشت المقبل.

وأوضحت اللجنة في بلاغ لها نشرته على موقعها الرسمي أنه لأول مرة تم تحديد ثنائي مختلط لحمل العلم الوطني المغربي، مكون من أميمة بلحبيب بطلة المغرب في الملاكمة، ورمزي بوخيام بطل رياضة ركوب الأمواج.

وذكرت بأن الفارس عبد الكبير ودار ،بطل المغرب في رياضة الفروسية، كان قد نال شرف حمل العلم الوطني في افتتاح أولمبياد ريوديجانيرو بالبرازيل 2016، بينما تشرفت وئام ديسلام، بطلة المغرب في التايكوندو بحمل العلم، في أولمبياد لندن 2012.

ويشارك المغرب في الدورة ال32 للألعاب الأولمبية، بوفد قوامه 48 رياضيا ورياضية، سيتبارون في 18 نوعا رياضيا.

وسيتنافس الرياضيون أولمبياد طوكيو في رياضات ألعاب القوى (15) والملاكمة (07) والجيدو (02) والتايكواندو (03) والدراجات (01) ورفع الأثقال (01) والكراطي (01) وقوارب الكاياك (02) والتجديف (01) وركوب الموج (01) والمصارعة (01) والمسايفة (01) والرماية الرياضية (01) والفروسية (05) والترياثلون (01) والكرة الطائرة الشاطئية (02) والغولف (01) والسباحة (02).

وكانت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة ،قد حددتا قيمة المنح و المكافآت المالية المخصصة للرياضيين المغاربة وفق مردودية وأداء المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية (23 يوليوز-8 غشت).

وذكر بلاغ للجنة ، أن هذه المنح، التي تأتي في إطار الاستعداد للأولمبياد الياباني، تروم تشجيع الرياضيين المغاربة ودعمهم تقنيا.

وارتفعت، بحسب المصدر ذاته، قيمة المنح المالية بشكل كبير مقارنة بالدورات السابقة إذ تم تحدديها في 2 مليون درهم للفائز بالميدالية الذهبية ومليون و250 ألف درهم لصاحب الميدالية الفضية و750 ألف درهم للميدالية البرونزية.

*الصورة من الأرشيف

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