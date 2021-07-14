أسعار الأضاحي تواصل الارتفاع قبيل صرف أجور الموظفين
هبة بريس ـ الدار البيضاء
يتواصل ارتفاع سعر بيع الأضاحي أسبوعا فقط من عيد الأضحى حيث فاق الطلب العرض المقدم و بالأخص مع عودة الآلاف من مغاربة المهجر الذين سيمضون عطلة العيد بوطنهم الأم.
و حسب ما عاينت هبة بريس بعدد من أسواق بيع الأغنام، فقد شهد سعر بيع الأضاحي ارتفاعا ملحوظا في الساعات الماضية بعدد من نقاط البيع بالعاصمة الاقتصادية و ضواحيها.
و لم يجد عدد كبير من المواطنين ضالتهم ب”الرحبات” التي تم تخصيصها لبيع الأضاحي في ظل الطلب المتزايد و محدودية العرض.
و يتخوف عدد من المواطنين من نفاذ الأضاحي من الأسواق بعد توصل الموظفين بأجورهم الخاصة بشهر يوليوز و ذلك بعدما وافقت الحكومة على صرف رواتبهم خلال هذا الأسبوع.
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تعليق واحد
السلام
ان العرض كاف.وعدد الحالية ليس بدلك الارتفاع.الحولي موجود.وادعاء غير دلك فهو بروباكندا الشتاقة.فصبرا سوف يهبط ثمن الحولي بادن الله