أسعار الأضاحي تواصل الارتفاع قبيل صرف أجور الموظفين

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يتواصل ارتفاع سعر بيع الأضاحي أسبوعا فقط من عيد الأضحى حيث فاق الطلب العرض المقدم و بالأخص مع عودة الآلاف من مغاربة المهجر الذين سيمضون عطلة العيد بوطنهم الأم.

و حسب ما عاينت هبة بريس بعدد من أسواق بيع الأغنام، فقد شهد سعر بيع الأضاحي ارتفاعا ملحوظا في الساعات الماضية بعدد من نقاط البيع بالعاصمة الاقتصادية و ضواحيها.

و لم يجد عدد كبير من المواطنين ضالتهم ب”الرحبات” التي تم تخصيصها لبيع الأضاحي في ظل الطلب المتزايد و محدودية العرض.

و يتخوف عدد من المواطنين من نفاذ الأضاحي من الأسواق بعد توصل الموظفين بأجورهم الخاصة بشهر يوليوز و ذلك بعدما وافقت الحكومة على صرف رواتبهم خلال هذا الأسبوع.

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