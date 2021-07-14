مندوبية السجون: نسبة نجاح السجناء في البكالوريا بلغت 54.55 في المائة
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مندوبية السجون: نسبة نجاح السجناء في البكالوريا بلغت 54.55 في المائة

2021-07-14 / 5:07 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن نسبة النجاح في امتحانات نيل شهادة البكالوريا بين صفوف نزلاء المؤسسات السجنية، والذين تبلغ نسبة المترشحين الأحرار منهم 96 في المائة، قد بلغت برسم الموسم الدراسي الحالي 54.55 في المائة.

وبحسب بلاغ المندوبية العامة للسجون، فإن مجموع الناجحين بلغ 444 من أصل 814 مترشحا اجتازوا هاته الامتحانات، بزيادة مهمة بلغت 54.16 في المائة مقارنة مع عدد الناجحين برسم الموسم الدراسي الماضي، وهي نسبة لم يسبق أن تم تسجيلها خلال جميع الدورات السابقة.

وأفاد البلاغ ذاته، بأن نسبة النجاح لدى فئة النزلاء المترشحين في إطار قطب الآداب والعلوم الإنسانية والتعليم الأصيل بلغت 60.91 في المائة، مُلفتا إلى أن النزلاء المترشحين الأحرار لم يستفيدوا من دروس الدعم والتقوية بسبب التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر المصدر ذاته، أن 97 نزيلا قد حصلوا على ميزة “مستحسن” إلى “حسن جدا”.

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