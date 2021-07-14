9 وفيات و2257 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2257 إصابة جديدة بكورونا المستجد، مقابل 1088 حالة شفاء و9 حالات وفيات خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 547 ألف و273 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020،

وبلغ مجموع حالات الشفاء التام 527 ألف و256 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 3، 96 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 9404 حالة، بنسبة فتك قدرها 7، 1 في المائة.

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