مُهاجرون مغاربة بدون حجوزات يُعرقلون اخوانهم بميناء سات الفرنسية

هبة بريس ـ الرباط

استنكر مغاربة فرنسا تصرفات وصفت بـ “الغير المقبولة” من طرف مهاجرين حلوا بسات الفرنسية لخلق البلبلة وبالتالي التأثير في عملية سفر لمغاربة يتوفرون على حجوزات .

وقال مغاربة ان البعض من ابناء الوطن منعوهم من الدخول الى الميناء من خلال صدهم بطرق عديدة بينما يتعمق الإشكال في غياب فهم المساطر التي تستوجب على الجميع الحجز قبليا وليس في عين المكان .

ويسود استنكار وغليان من كون الفاعل ليس سوى مغاربة يفترض بهم تقديم يد العون لتمكين ابناء البلد من العودة الى ارض الوطن دون مشاكل او مطبات قد تخلق مشاكل اضافية

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