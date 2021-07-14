مجموعة تعلن تجهيز محطات وقودها بمعدات لشحن السيارات الكهربائية

هبة بريس ـ اقتصاد

بمناسبة حفل الافتتاح الرسمي لخط إنتاج محطة شحن السيارات الكهربائية i-Smart في Green & Smart المتواجدة بمدينة بن جرير، وقعت شركةBGI Petroleum ، المالكة لشبكة محطات خدمات Yoom يُوم، اتفاقية مع شركة Green EnergyPark لتجهيز مجمل محطات خدمات يُوم بمعدات شحن موجهة لشحن السيارات الكهربائية فور انطلاق خدماتها للعموم.

وفي هذا الصدد قال طارق حجي المدير العام ل BGI Petroleum: » نحن فخورون بتمركزنا بين فاعلين مغاربة لتطوير قابلية التنقل في المستقبل. لقد حرصنا على تصميم محطات خدمات خاصة بنا بعد تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية لـلمستهلك المغربي ووضعها في صميم رؤيتنا. محطاتنا تعكس تصورنا، إذ نطمح لتوفير فضاءات تتيح للمستهلك إمكانية شحن طاقاته ليواصل طريقه بكل أمان نحو وجهته ومستقبله. ونسعى كذلك لجعل خدماتنا تتعدى توفير طاقتي الوقود أو الكهرباء. فمهمتنا الأساسية هي تقديم خدمات مبتكَرَة، وطاقةً تمد بقوة دفع للمضي قُدُماً «

تم توقيع هذه الاتفاقية مع Green EnergyPark، وهي منصة للاختبار والبحث والتدريب في مجال الطاقة الشمسية طورها معهد أبحاث الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN) بشراكة مع جامعة محمد السادس المتعددة الاختصاصات ببن جرير، تأكيداً لالتزامBGI Petroleum من أجل المستقبل، وذلك لتسخير طاقات الشراكة والذكاء الجماعي لتوفير خدمات عالية الجودة للمواطنين.

ومن جهته قال بدر إيكن الرئيس المشارك ل Green EnergyPark »يسعدنا الاعتماد على الديناميكية والرؤية المستقبلية لفاعلين مثل BGI Petroleum والذين يدعمون عملنا للدفع بالتنقل المستدام. تعميم تجهيز محطات الخدمة بمعدات الشحن الكهربائي هو في الواقع شرط أساسي لـتطوير فعلي للتنقل الكهربائي، وتلتزم شبكة محطات يُوم بتقديم مساهمة وازنة في هذا الصدد فور فتحها«

وتهدف محطات وقود يُوم، المقرر افتتاحها في الأشهر المقبل، إلى أن تصبح مراكزاً جديدة تُوَفٌر فضاءات مُبتكَرَة، مترسخة محليًا ومنفتحة على عالم من الفرص، وهي رؤية طموحة تتماشى كليا مع شعار علامة يُوم: “فضاءات يُوم، خدمات الغد” .

ويشار أن شركة BGI Petroleum هي شركة من الجيل الجديد تعمل في مجال الطاقة والتنقل، وتتمثل رؤيتها في إطلاق شبكة واسعة من محطات الوقود الرائدة تحت العلامة التجارية يُوم عبر التراب الوطني، بحيث ستقدم محطات الوقود يُوم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات عالية الجودة.

وبخصوص Green Energy Park هي منصة للاختبار والبحث والتدريب في مجال الطاقات المتجددة بمدينة بن جرير الخضراء وبالقرب من جامعة محمد السادس. وتم بناء BGI Petroleum في إطار شراكة بين معهد أبحاث الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN) ومجموعة OCP.

تعتبر هذه المنصة الأولى من نوعها في إفريقيا وهي نموذجٌ فريدٌ من نوعه ، إذ ستسمح ، من ناحية ، بـتعزيز التآزر وتبادلية البنى التحتية للعديد من المؤسسات المغربية للبحث العلمي من أجل إنشاء كتلة وازنة لتحقيق التميز، وستكمن من ناحية أخرى من اكتساب المعرفة والخبرة من قبل مختلف الجامعات الشريكة والفاعلين الصناعيين المغاربة.

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