إحداث مجموعة الجماعات الترابية “أكادير الكبير للنقل والتنقلات الحضرية”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

صادق مجلس جهة سوس ماسة خلال دورته العادية الأخيرة ، على اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث مجموعة الجماعات الترابية “أكادير الكبير للنقل والتنقلات الحضرية” تضم، الى جانب الجهة ، الجماعات المنضوية تحت مؤسسة التعاون بين جماعات أكادير الكبير وبعض الجماعات المتواجدة بالوسط الحضري المحيطة بتراب أكادير الكبير.

ويأتي تأسيس هذه المجموعة استحضارا للتوجهات الملكية السامية الهادفة إلى تطوير النسيج الحضري للمملكة بشكله المتناسق والمتوازن، والارتقاء به إلى مستوى تطلعات الساكنة، وفي إطار تفعيل السياسة الحكومية المتعلقة بسياسة المدينة والقائمة على مقاربة تشاركية تكفل إلتقائية تدخلات قطاعات متعددة والهادفة إلى ضمان نمو منسجم ومتناسق للمدن والمراكز الحضرية التي تعرف تطورا سريعا وضغطا اجتماعيا وخصوصا على مستويات متعددة، كما يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي 14-111 المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، واعتبارا لأهمية مجموعة الجماعات الترابية في إنجاز مشاريع ذات فائدة مشتركة وحسن تدبير مرفق حيوي ذي مصلحة عامة ووعيا من مجالس الجماعات الترابية المعنية بأهمية المشاركة في مشروع تدبير النقل الحضري والشبه حضري والتنقلات الحضرية بتراب جهة سوس ماسة.

يذكر أن مجلس جهة سوس ماسة سبق أن صادق خلال دورته الاستثنائية بتاريخ 26 نونبر 2018 على إحداث شركة التنمية المحلية اكادير الكبير للنقل والتنقلات الحضرية في اطار اتفاقية شراكة مع كل وزارة الداخلية وجماعات أكادير وانزكان والدراركة من أجل تدبير مرفق النقل والتنقلات الحضرية داخل الحدود الترابية للجماعات المكونة لمؤسسة التعاون بين الجماعات اكادير الكبير، إذ تشرف الشركة حاليا على انجاز مشروع الحافلات عالية الجودة في شطره الأول الذي يربط ميناء اكادير بتكيوين على مسافة 15 كيلومترا تتخللها 35 محطة للركاب ويهدف الى تقوية دور النقل العمومي بالحافلات في نقل المواطنين وتحسين الفضاء الحضري في مجال الأمن وضبط النقل الحضري مع التخفيف من التلوث ، إذ سيمكن هذا الشطر من تغطية خط استراتيجي يمر من الحي الإداري للمدينة ، شارع الحسين الثاني، سوق الأحد، شارع الحسن الأول ، المركب الجامعي ابن زهر والمنطقة الصناعية تاسيلا .

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