سعد الدين العثماني

رئيس الحكومة يكشف حقيقة رفضه التأشير على ترقيات الموظفين

2021-07-14 / 3:17 مساءً
4
هبة بريس ـ الرباط

جدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،التأكيد على أن ما تم تداوله حول رفضه التأشير على ترقيات الموظفين بأسلاك الوظيفة العمومية، ادعاء كاذب وزائف ولا أساس له من الصحة.

وأعرب العثماني، في تعقيب على مداخلات الفرق النيابية بمجلس المستشارين خلال مناقشة حصيلة عمل الحكومة، يوم الأربعاء 14 يوليوز 2021، عن آسفه للتدليس ونشر الأخبار الزائفة التي تكثر باستمرار، مردفا أن من بين هذه الأخبار الزائفة ما تم تداوله حول ترقيات الموظفين بأسلاك الوظيفة العمومية.

واستغرب رئيس الحكومة، من ترويج مثل هذه الأخبار الزائفة، مؤكدا أنه لا يؤشر على أي ترقيات، وأوضح أن الترقيات موجودة بحكم الأنظمة الموجودة وتمر عبر الإدارة بشكل عادي.

وشدد العثماني، على أن المساطر المعروفة تؤكد أن هذه الترقيات تتم بتلقائية من قبل الجهات المكلفة بذلك، مُلفتا إلى أن هذه الترقيات قد صرفت وتُصرف، وليس هناك أي توقيف أو أي تعطيل أو ما شابه ذلك لهذه الترقيات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فاس.. توقيف أشخاص خرقوا الطوارئ الصحية وعرضوا مواطنين للخطر

فاس.. توقيف أشخاص خرقوا الطوارئ الصحية وعرضوا مواطنين للخطر

2021-07-14 / 7:02 مساءً
Photo of أسعار الأضاحي تواصل الارتفاع قبيل صرف أجور الموظفين

أسعار الأضاحي تواصل الارتفاع قبيل صرف أجور الموظفين

2021-07-14 / 6:31 مساءً
Photo of في ظل الاكتظاظ غير المسبوق.. تعليمات صارمة لعناصر الدرك بشاطئ بوزنيقة

في ظل الاكتظاظ غير المسبوق.. تعليمات صارمة لعناصر الدرك…

2021-07-14 / 6:14 مساءً
Photo of العثماني: كنت سأستقيل لو لم تنجح الحملة الوطنية للتلقيح

العثماني: كنت سأستقيل لو لم تنجح الحملة الوطنية للتلقيح

2021-07-14 / 5:32 مساءً
Photo of 9 وفيات و2257 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

9 وفيات و2257 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة…

2021-07-14 / 4:48 مساءً
Photo of الداكي : العدالة ليست شأنا قضائيا صرفا بل أيضا مجتمعيا

الداكي : العدالة ليست شأنا قضائيا صرفا بل أيضا…

2021-07-14 / 4:34 مساءً
Photo of قانون جديد يمنح “الشيخ زايد” و”الشيخ خليفة” حق الاستثمار في ميادين صحية جديدة

قانون جديد يمنح “الشيخ زايد” و”الشيخ خليفة” حق الاستثمار…

2021-07-14 / 3:48 مساءً
Photo of إحداث مجموعة الجماعات الترابية “أكادير الكبير للنقل والتنقلات الحضرية”

إحداث مجموعة الجماعات الترابية “أكادير الكبير للنقل والتنقلات الحضرية”

2021-07-14 / 3:24 مساءً
Photo of الأرصاد الجوية تعلن موجة حر بعدد من المناطق المملكة

الأرصاد الجوية تعلن موجة حر بعدد من المناطق المملكة

2021-07-14 / 2:00 مساءً
Photo of أكادير : غليان وسط رفاق بنعبد الله بجماعة الدراركة

أكادير : غليان وسط رفاق بنعبد الله بجماعة الدراركة

2021-07-14 / 1:52 مساءً

‫4 تعليقات

  1. ما دام الكلّ يندرج في الوظيفة العمومية لماذا يستثنون ترقيات التعليم الابتدائي الذين لحدّ الآن بقيت أفواج 2019/ في حين سرّعوا بصرف مستحقات موظفي الصحة و الداخلية(شرطة…؟؟؟؟

  2. الله يعطينا وجهك ومن عطلها؟؟؟ازيد مو عام ونصف والناجحون في الامتحان ادمهني 2019 اغرقوا بالديون والازمات ومنهم من توفي ولم يخصل على مستحقاته

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق