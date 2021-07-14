سعد الدين العثماني

رئيس الحكومة يكشف حقيقة رفضه التأشير على ترقيات الموظفين

2021-07-14 / 3:17 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

جدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،التأكيد على أن ما تم تداوله حول رفضه التأشير على ترقيات الموظفين بأسلاك الوظيفة العمومية، ادعاء كاذب وزائف ولا أساس له من الصحة.

وأعرب العثماني، في تعقيب على مداخلات الفرق النيابية بمجلس المستشارين خلال مناقشة حصيلة عمل الحكومة، يوم الأربعاء 14 يوليوز 2021، عن آسفه للتدليس ونشر الأخبار الزائفة التي تكثر باستمرار، مردفا أن من بين هذه الأخبار الزائفة ما تم تداوله حول ترقيات الموظفين بأسلاك الوظيفة العمومية.

واستغرب رئيس الحكومة، من ترويج مثل هذه الأخبار الزائفة، مؤكدا أنه لا يؤشر على أي ترقيات، وأوضح أن الترقيات موجودة بحكم الأنظمة الموجودة وتمر عبر الإدارة بشكل عادي.

وشدد العثماني، على أن المساطر المعروفة تؤكد أن هذه الترقيات تتم بتلقائية من قبل الجهات المكلفة بذلك، مُلفتا إلى أن هذه الترقيات قد صرفت وتُصرف، وليس هناك أي توقيف أو أي تعطيل أو ما شابه ذلك لهذه الترقيات.

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