مركز بلاتينيون بشركة بوسطن كونسلتينج جروب
الصورة تعبيرية

مركز “بلاتينيون”يُدعم ملف التحول الرقمي في منطقة شمال إفريقيا

2021-07-14 / 2:58 مساءً
0
هبة بريس ـ القسم الاقتصادي

أعلنت شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، شركة الاستشارات الإدارية العالمية عن خططها لتوسيع تواجدها ضمن سوق شمال أفريقيا عن طريق إثراء محفظتها بإمكانات البنية المتقدمة، وحلول البيانات والذكاء الاصطناعيcontact@hibapress.comi حزم التقنيات، وخدمات التصميم الرقمي.

وقالت الشركة في بلاغ لها ان “مركز بلاتينيون” يخطط لعب دور رئيسي لتحقيق نمو أكبر من خلال توسيع نطاق خدماته كجزء من “قسم التحول الرقمي BCGDigital” في الدار البيضاء؛ وسيسهم هذا التوسع في تعزيز المواهب المتواجدة حالياً في قطاع التقنية والعمل كمحفّز لقيادة عملية التحول عبر المنطقة من خلال اعتماد تقنيات جديدة.

وحسب ذات البلاغ فـ “مركز بلاتينيون” يهدف إلى الاعتماد على القدرات الحالية للمنطقة، والفُرص المتاحة، والأمل المرجو من المواهب المغربية من أجل توظيف 50 مواطناً محلياً خلال العامين الأولين ومضاعفة هذا العدد بحلول عام 2026.

ويخطط “مركز بلاتينيون” في لعب دور رئيسي لتحقيق نمو أكبر من خلال توسيع نطاق خدماته كجزء من “قسم التحول الرقمي BCGDigital” في الدار البيضاء؛ وسيسهم هذا التوسع في تعزيز المواهب المتواجدة حاليًا في قطاع التقنية والعمل كمحفّز لقيادة عملية التحول عبر المنطقة من خلال اعتماد تقنيات جديدة. وسيتمكن بذلك “مركز بلاتينيون” من إضافة القيمة على مستوى عدد من القطاعات الرئيسية، مما يساعد الشركات الأفريقية ومؤسسات القطاع العام والمنظمات غير الحكومية على تسريع رحلة انتقالهم نحو الرقمنة.

كما سيسمح إضافة “مركز بلاتينيون” “لقسم التحول الرقمي” في الدار البيضاء بالتوسع اعتماداً على سنوات عديدة من النجاح كمزود عالمي للخدمات الرقمية الشاملة للمنطقة. وتستهم عملية التوسع في القدرات التي سيقودها ثلاثة شركاء ومدراء مفوضين متمثلين – حميد ماهر وأمان دنوني وأدهم أبو زيد – في توفير مستوى جديد من الخبرات ضمن “شركة بوسطن كونسلتينج جروب” لدعم مجموعة واسعة من مشاريع التحول التقني، بدءاً من الاستراتيجية وحتى التطبيق والتنفيذ. كما سيسمح “قسم التحول الرقمي” للشركة بالاستفادة من عروضها وخدماتها الحالية لتزويد العملاء بمنصات تقنية متقدمة ومبتكرة تتضمن وظائف الذكاء الاصطناعي.

ويطمح “مركز بلاتينيون” إلى الاعتماد على القدرات الحالية للمنطقة، والفُرص المتاحة، والأمل المرجو من المواهب المغربية من أجل توظيف 50 مواطناً محلياً خلال العامين الأولين ومضاعفة هذا العدد بحلول عام 2026. هذا بالإضافة إلى “شبكة جاما بشركة بوسطن كونسلتينج جروب” التي تعمل حاليًا على توظيف 20 مواطناً محلياً في المنطقة، والذي من المستهدف زيادته ليصل إلى 35 موظفاً بحلول عام 2023. كل هذا يظهر التزام “شركة بوسطن كونسلتينج جروب” في التوسع وتحقيق نمو اقتصادي أكبر للمملكة المغربية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اسبانيا.. تفكيك شبكة اجرامية تستعمل طائرة مسيرة لتهريب الحشيش من المغرب

اسبانيا.. تفكيك شبكة اجرامية تستعمل طائرة مسيرة لتهريب الحشيش…

2021-07-13 / 11:00 مساءً
Photo of الملك محمد السادس يأمر بارسال مساعدات طبية عاجلة إلى تونس

الملك محمد السادس يأمر بارسال مساعدات طبية عاجلة إلى…

2021-07-13 / 11:00 مساءً
Photo of فيينا.. التوقيع على اتفاق لتعيين “أمسنور” كمركز تعاون إفريقي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

فيينا.. التوقيع على اتفاق لتعيين “أمسنور” كمركز تعاون إفريقي…

2021-07-13 / 10:37 مساءً
Photo of أكادير : تهمة تزوير وثائق إدارية تلاحق قائد ورئيس جماعة ترابية

أكادير : تهمة تزوير وثائق إدارية تلاحق قائد ورئيس…

2021-07-13 / 2:10 مساءً
Photo of الخارجية الأمريكية تنتقد الحكم الصادر في حق الصحافي الريسوني

الخارجية الأمريكية تنتقد الحكم الصادر في حق الصحافي الريسوني

2021-07-12 / 10:28 مساءً
Photo of تغيير الزي الرسمي لعناصر الجيش المغربي(صور)

تغيير الزي الرسمي لعناصر الجيش المغربي(صور)

2021-07-12 / 6:37 مساءً
Photo of الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا

2021-07-12 / 1:06 مساءً
Photo of تسجيل هزة أرضية بقوة 4,4 درجات بإقليم الدريوش

تسجيل هزة أرضية بقوة 4,4 درجات بإقليم الدريوش

2021-07-11 / 2:22 مساءً
Photo of طقس الأحد.. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة

طقس الأحد.. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة

2021-07-11 / 9:39 صباحًا
Photo of طنجة.. سيدة تُلقي بطفل من سطح منزل بحي “المصلى”

طنجة.. سيدة تُلقي بطفل من سطح منزل بحي “المصلى”

2021-07-08 / 10:10 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق