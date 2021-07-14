مركز “بلاتينيون”يُدعم ملف التحول الرقمي في منطقة شمال إفريقيا

هبة بريس ـ القسم الاقتصادي

أعلنت شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، شركة الاستشارات الإدارية العالمية عن خططها لتوسيع تواجدها ضمن سوق شمال أفريقيا عن طريق إثراء محفظتها بإمكانات البنية المتقدمة، وحلول البيانات والذكاء الاصطناعيcontact@hibapress.comi حزم التقنيات، وخدمات التصميم الرقمي.

وقالت الشركة في بلاغ لها ان “مركز بلاتينيون” يخطط لعب دور رئيسي لتحقيق نمو أكبر من خلال توسيع نطاق خدماته كجزء من “قسم التحول الرقمي BCGDigital” في الدار البيضاء؛ وسيسهم هذا التوسع في تعزيز المواهب المتواجدة حالياً في قطاع التقنية والعمل كمحفّز لقيادة عملية التحول عبر المنطقة من خلال اعتماد تقنيات جديدة.

وحسب ذات البلاغ فـ “مركز بلاتينيون” يهدف إلى الاعتماد على القدرات الحالية للمنطقة، والفُرص المتاحة، والأمل المرجو من المواهب المغربية من أجل توظيف 50 مواطناً محلياً خلال العامين الأولين ومضاعفة هذا العدد بحلول عام 2026.

ويخطط “مركز بلاتينيون” في لعب دور رئيسي لتحقيق نمو أكبر من خلال توسيع نطاق خدماته كجزء من “قسم التحول الرقمي BCGDigital” في الدار البيضاء؛ وسيسهم هذا التوسع في تعزيز المواهب المتواجدة حاليًا في قطاع التقنية والعمل كمحفّز لقيادة عملية التحول عبر المنطقة من خلال اعتماد تقنيات جديدة. وسيتمكن بذلك “مركز بلاتينيون” من إضافة القيمة على مستوى عدد من القطاعات الرئيسية، مما يساعد الشركات الأفريقية ومؤسسات القطاع العام والمنظمات غير الحكومية على تسريع رحلة انتقالهم نحو الرقمنة.

كما سيسمح إضافة “مركز بلاتينيون” “لقسم التحول الرقمي” في الدار البيضاء بالتوسع اعتماداً على سنوات عديدة من النجاح كمزود عالمي للخدمات الرقمية الشاملة للمنطقة. وتستهم عملية التوسع في القدرات التي سيقودها ثلاثة شركاء ومدراء مفوضين متمثلين – حميد ماهر وأمان دنوني وأدهم أبو زيد – في توفير مستوى جديد من الخبرات ضمن “شركة بوسطن كونسلتينج جروب” لدعم مجموعة واسعة من مشاريع التحول التقني، بدءاً من الاستراتيجية وحتى التطبيق والتنفيذ. كما سيسمح “قسم التحول الرقمي” للشركة بالاستفادة من عروضها وخدماتها الحالية لتزويد العملاء بمنصات تقنية متقدمة ومبتكرة تتضمن وظائف الذكاء الاصطناعي.

ويطمح “مركز بلاتينيون” إلى الاعتماد على القدرات الحالية للمنطقة، والفُرص المتاحة، والأمل المرجو من المواهب المغربية من أجل توظيف 50 مواطناً محلياً خلال العامين الأولين ومضاعفة هذا العدد بحلول عام 2026. هذا بالإضافة إلى “شبكة جاما بشركة بوسطن كونسلتينج جروب” التي تعمل حاليًا على توظيف 20 مواطناً محلياً في المنطقة، والذي من المستهدف زيادته ليصل إلى 35 موظفاً بحلول عام 2023. كل هذا يظهر التزام “شركة بوسطن كونسلتينج جروب” في التوسع وتحقيق نمو اقتصادي أكبر للمملكة المغربية.

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