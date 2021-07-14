سعد الدين العثماني

العثماني: توجيهات الملك محمد السادس “خص اللي يطبقها”

2021-07-14 / 2:46 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن لتوجيهات الملك محمد السادس، دور أساسي في مختلف النجاحات التي حققها المغرب، على كل المستويات، مبرزا أن حكومته استطاعت تحويل توجيهات جلالة الملك الى واقع عملي يعيش المواطن نتائجه اليوم، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، قائلا “إن توجيهات جلالة الملك “خص اللي يطبقها”.

وأبرز العثماني، في كلمة له خلال جلسة مناقشة حصيلة الحكومة خلال هذه الولاية بمجلس المستشارين يوم الأربعاء 14 يوليوز 2021، أن منظمة الصحة العالمية،اعطت شهادتها بأن المغرب هو البلد العاشر عالميا من حيث السرعة والإنجاز في مجال التلقيح، وسجلت تهنئة للمغرب، مضيفا إن هذه شهادة للمغرب بقيادة جلالة الملك.

وسجل رئيس الحكومة، أنه بعد عرضه لحصيلة عمل حكومته، كانت جميع الردود حولها من قبل الصحفيين والفاعلين والباحثين “غنية”، مشيرا إلى أن هذه الردود عكست تباين وجهات النظر بين مرحب ومنتقد، مما يبرهن حسبه على الاهتمام الواسع للمواطنين بالشأن العام.

واشار العثماني ،أن الثقة في المؤسسات الوطنية لا تزال قوية وجيدة، مذكرا في هذا السياق بأن عددا من استطلاعات الرأي خصوصا في ظل جائحة فيروس كورونا، ازدادت بمختلف أنواعها، “وهذا هو الهدف الذي يجب أن نهدف اليه جميعا، من خلال تحريك النقاش السياسي لكي يعرف الناس “اش كيدار فبلدنا”.

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