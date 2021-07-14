أكادير : غليان وسط رفاق بنعبد الله بجماعة الدراركة

2021-07-14 / 1:52 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

ضربة أخرى موجعة تلقاها حزب الكتاب بجماعة الدراركة اكادير ، بعد تقديم الكاتب المحلي إستقالته رفقة أخرين، بعد نشوب صراع بين عدد من الملتحقين الجدد يدعمهم الكاتب الإقليمي للحزب.

وكشفت مصادر، أن الكاتب المحلي المستقيل للفرع بالدراركة و المستشار الجماعي بذات الجماعة، راكم تجربة في الشأن المحلي للمنطقة، كما نقل هموم وانشغالات و ترافع عن ساكنة الجماعة .

وقالت مصادر مطلعة، أن كاتب الفرع المحلي ” حسن كوكلو” ، قد إلتحق بحزب الاستقلال ، بعد تأخر الحزب مركزيا في الاستجابة لطلبات الرفاق ، بخصوص التدخل لحل الخلافات القائمة .

ومن شأن استقالات الرفاق من حزب الكتاب، أن يؤثر سلبا على تواجده في الجماعة الترابية الدراركة في الاستحقاقات القادمة .

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