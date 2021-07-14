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الاتحاد الإفريقي يدعو إلى إعادة فرض النظام في جنوب إفريقيا

2021-07-14 / 12:05 مساءً
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هبة بريس ـ و م ع

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، إلى إعادة فرض النظام والسلام والاستقرار بشكل عاجل في جنوب إفريقيا، مشددا على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة دولة القانون.

وأشار رئيس المفوضية إلى أن “عدم القيام بذلك يمكن أن يكون له انعكاسات وخيمة ليس فقط في البلد الذي يشهد أعمال العنف وإنما في المنطقة ككل”.

وادان فكي، بأشد العبارات، تصاعد العنف في جنوب أفريقيا، والذي أسفر عن مقتل عشرات المدنيين وأعمال شغب ونهب للممتلكات العامة والخاصة وتدمير البنية التحتية وتعليق الأعمال الأساسية والخدمات في عدد من المدن.

ويشهد جنوب أفريقيا تصاعد حدة أعمال الشغب منذ أيام، عقب سجن رئيس البلاد السابق جاكوب زوما، وسط أعمال نهب وعنف استدعت تدخل الجيش.

وقالت الشرطة إن 72 شخصا على الأقل قتلوا في تدافع أثناء نهب مراكز تسوق في إقليمي كوازولو ناتال وجوهانسبورغ بجنوب إفريقيا.

وأضافت أن “العدد الإجمالي للمعتقلين بلغ 1234 بينما عدد القتلى وصل الى 72″، وأن 27 شخصا قتلوا في كوازولو ناتال بينما قتل 45 آخرون في جوتنغ التي تشمل العاصمة بريتوريا وجوهانسبورغ.

وتصاعدت أعمال العنف، منذ مساء يوم الجمعة الماضي، حيث أغلق مئات المحتجين الطرق الوطنية والطرق السيارة ونهبوا المتاجر وأشعلوا النار في الشاحنات والسيارات.

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