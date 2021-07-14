الصورة تعبيرية

خلاف حول الإرث ينتهي بمقتل شخص على يد شقيقه

2021-07-14 / 10:36 صباحًا
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هبة بريس ـ مراكش

اهتزت مدينة مراكش على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شخص أربعيني على يد شقيقه الخمسيني، وذلك على مستوى حي الرحبة القديمة بالمدينة العتيقة.

وقالت مصادر متطابقة إن خلافا بين شقيقين حول الإرث تطور إلى عراك ليعمد أحدهما على خنق الآخر ليسقط جثة هامدة على الفور.

واستنفرت السلطات مصالحها ، حيث تم اعتقال الجاني، في حين تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بأمر من النيابة العامة من أجل إخضاعها للتشريح والوقوف على السبب الحقيقي للوفاة.

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‫3 تعليقات

  3. عدنا إلى عصر،الجاهلية، وسبب،الجراءم،البعد،عن،الدين،والتربية،السيءة من الوالدين،ولا،حول،ولا،قوة،الا بالله العلي العضيم

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