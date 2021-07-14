الإمارات تفتتح سفارتها في إسرائيل
الإمارات تفتتح سفاراتها في إسرائيل

الإمارات تفتتح سفارتها في إسرائيل

2021-07-14 / 8:43 صباحًا
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هبة بريس

دشنت الإمارات سفارتها في إسرائيل يوم الأربعاء في مراسم احتفال رسمية، بحضور الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ.

وتقع السفارة في مبنى بورصة تل أبيب، وجاء افتتاحها بعد افتتاح سفارة إسرائيل في الإمارات الشهر الماضي.

وقال السفير الإماراتي في إسرائيل محمد الخاجة، إن السفارة ستكون مقرا لاستمرارية التعاون بيننا ولتأمين أسس السلام، مشيرا إلى أن الإمارات وإسرائيل أمتان مبتكرتان.

وأضاف الخاجة في كلمته أثناء تدشين السفارة: ” نأمل أن يشكل افتتاح السفارة محطة فارقة بين بلدينا وشعبينا”.

من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي: “سعيد أن أشارك في افتتاح سفارة الإمارات في إسرائيل في بداية ولايتي”، وتابع ” بلدانا يتشاركان الكثير من القواسم المشتركة”.

ولفت هرتسوغ إلى أن ” السلام لا يولد في المؤتمرات بل في قلوب الناس”، مضيفا: ” يجب أن نوسع اتفاقيات السلام لدول أخرى”. وأكد أنه يتطلع لزيارة الإمارات والعمل مع قياداتها لتوسيع دائرة السلام.

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