توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأربعاء

هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك داخل منطقتي سوس والشياضمة، شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، والجنوب-الشرقي للمملكة.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة وضباب محلي خلال الصباح والليل، على السواحل الشمالية و الوسطى. كما ستظهر سحب أخرى ركامية فوق مرتفعات الأطلس الكبير.

وستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالجنوب-الشرقي وبشمال الأقاليم الجنوبية، وقليلة السحب إلى صافية بباقي الأرجاء، مع هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بجنوب البلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشمال بالمناطق الجنوبية وبالسواحل الوسطى، ومن الشرق بمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة القوة من الجنوب بالجنوب-الشرقي للبلاد ومن الشمال أو من الغرب أحيانا بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب-الشرقي، داخل منطقة سوس وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 18 و23 درجة بباقي جهات المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 42 و46 درجة بالجنوب-الشرقي للبلاد، وبشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 37 و41 درجة بمناطق شياظمة، وداخل منطقتي الغرب واللوكوس، والسايس، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وواد ملوية وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 30 و36 درجة بالريف الغربي، وشمال المنطقة الشرقية، وسهول المحيط الأطلسي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و30 درجة بالمرتفعات والسواحل.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز وما بين رأس سبار طيل والمهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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