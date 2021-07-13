الملك محمد السادس يأمر بارسال مساعدات طبية عاجلة إلى تونس

2021-07-13 / 11:00 مساءً
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هبة بريس- الرباط

على إثر تفاقم الوضع الوبائي في تونس بسبب فيروس كورونا، أمر الملك محمد السادس بارسال مساعدات طبية عاجلة لهذا البلد المغاربي الشقيق.

المساعدة الطبية التي أمر بها الملك، سوف تتكون من وحدتي إنعاش كاملتين ومستقلتين بسعة إجمالية تبلغ 100 سرير.

كما تتضمن المساعدات 100 جهاز تنفس ومولدات أوكسجين بسعة 33 متر مكعب، سيتم تسليم المساعدات من قبل طائرات القوات الجوية الملكية.

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تعليق واحد

  1. سبحان الله العظيم من كل ذنب عظيم هناك فقراء في المغرب لا يملكون جرعة دواء ولا سرير في مستشفى محلي بالنسبة للعديد من مدن المملكة والمملكة تبرعتها تصل إلى تونس الشقيقة

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