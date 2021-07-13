اسبانيا.. تفكيك شبكة اجرامية تستعمل طائرة مسيرة لتهريب الحشيش من المغرب

هبة بريس- متابعة

قالت وسائل اعلام اسبانية،أن الشرطة الشرطة فككت منظمة إجرامية تنشط جزئيًا في منطقة “أكساركويا” بمنطقة “مالاقا” جنوب اسبانيا، متخصصة في تهريب الحشيش من المغرب الى اسبانيا ومن تم نقلها صوب الأراضي الفرنسية.

وبحسب المصادر ذاتها فقد أسفرت عملية التفتيش في منازل أعضاء المنظمة، على حجز طائرة بدون طيار يبلغ طول جناحيها 4.35 مترًا، مع مدى طيران يصل إلى سبع ساعات يرجح استعمالها لنقل شحنات الحشيش.

وجرى توقيف المنظمة الاجرامية عقب عملية تحري باشرتها المصالح الامنية الاسبانية بتسنيق مع نظيرتها الفرنسية، أفضت الى توقيف منظمة اجرامية على سواحل ملقة، افرادها من اصل مغربي وفرنسي، تشتغل في تهريب المخدرات من المغرب، ونقلها الى فرنسا.

ما رأيك؟ المجموع 12 آراء 1 11