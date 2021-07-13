وجدة.. الوكيل العام يكشف آخر التطورات في ملف ضحايا الكحول المسموم

هبة بريس- وجدة

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بوجدة، أنه على إثر وفاة مجموعة من الأشخاص ووضع آخرين رهن العلاج بالـمستشفى للإشتباه في تناولهم مواد ضارة بالصحة، وتداول ذلك في بعض المواقع الإلكترونية والوسائط الإجتماعية، تم فتح بحث في الموضوع بأمر من النيابة العامة أسفر عن توقيف أحد الـمشتبه فيهم والبحث معه، حيث تم تقديمه أمامها يوم 13/07/2021 .

وكشف الوكيل العام للملك باستىنافية وجدة في بلاغ توصلت “هبة بريس” بنسخة منه، أنه بعد دراسة نتائج البحث تم تقديم ملتمس إلى السيد قاضي التحقيق بإجراء تحقيق في حقه من أجل الاشتباه في إرتكابه أفعال إعطاء مواد تضر بالصحة عمدا نتج عنها الـموت والمشاركة في ذلك، فيما تم إيقاف مشتبه فيه آخر بتاريخ يومه لازال البحث جار معه بعد وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية .

هذا وقد أمر السيد قاضي التحقيق بعد استنطاق الـمعني بالأمر الأول ابتدائيا، إيداعه بالسجن المحلي بوجدة في إنتظار استكمال إجراءات التحقيق معه، وكذا في إنتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث التمهيدي مع الـمشتبه فيه الموضوع رهن تدبير الحراسة النظرية والذي سيتم ترتيب الأثار القانونية في حقه على ضوء ذلك .

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