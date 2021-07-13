جنوب إفريقيا.. 72 قتيل حصيلة أعمال العنف بعد سجن الرئيس السابق

هبة بريس- وكالات

ارتفعت حصيلة ضحايا أعمال العنف والنهب في مناطق متفرقة من جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، إلى 72 قتيلا، وذلك على وقع احتجاجات رافضة لحكم حبس رئيس البلاد السابق، جاكوب زوما، بتهمة ازدراء المحكمة.

وبحسب بيان لدائرة الشرطة والهيكل الوطني المشترك للعمليات والاستخبارات في جنوب أفريقيا حول الأوضاع في البلاد، “ارتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين فقدوا حياتهم منذ بداية هذه الاحتجاجات يوم الجمعة الماضي إلى 72 شخصا”.

وأوضح البيان: “يرجع الجزء الأكبر من حالات الوفاة إلى التدافع أثناء حوادث نهب المحلات والمراكز التجارية؛ في حين سقط قتلى وجرحى آخرون بانفجارات أجهزة الصراف الآلي وإطلاق نار”.

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