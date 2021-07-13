برشيد…اصطدام سيارة بنخلة يدخل ركابها المستعجلات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن اصطدام قوي جرى بين سيارة خفيفة ونخلة بالمدخل الرئيسي لمركز أولاد عبو إقليم برشيد أسفر عن إصابة ركابها الأربعة بجروح متفاوتة الخطورة، إحدى الحالات وصفت بالحرجة.

وحسب مصادر محلية، فإن السيارة المذكورة زاغت عن مسارها الطبيعي مما أفقد السائق السيطرة على المقود لتصطدم اصطداما عنيفا بنخلة مخلفة خسائر مادية في السيارة، فيما نقل ركابها صوب قسم المستعجلات لتلقي الاسعافات الاولية فيما وصفت حالة منهم بالخطيرة.

حوادث السير المميتة وحتى التي تخلف خسائر وجروح مروعة، لا محالة أنها تجد ضالتها في المناسبات الوطنية والأعياد، وهي رسالة قوية وإشارة لابد من إطلاقها ونحن نعيش على وقع الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، الذي يتميز بطقوس وعادات فريدة من نوعها يطغى عليها طابع الزيارات العائلية والحس التعاوني التآزري وتبادل التهاني، مما يجعل طرقاتنا بمختلف أصنافها تعرف حركية غير مسبوقة واكتظاظ كبير على مختلف نقاط التماس والعبور وطرق السيار، الأمر الذي يتطلب يقظة وإحساس بالمسؤولية من قبل السائقين ومستعملي الطريق لتجنب السيناريوهات الأسوأ التي قد تحول ساعة الفرح إلى مأثم لاقدر الله.

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