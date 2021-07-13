البحرين تحظر دخول القادمين من 16 دولة جديدة بينها دول عربية

هبة بريس- وكالات

قررت مملكة البحرين تعليق دخول المسافرين القادمين من 16 دولة حول العالم، منها العراق وتونس وإيران، إضافة إلى إندونيسيا والمكسيك والفلبين، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء البحرينية “بنا”، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن شؤون الطيران المدني في المملكة قامت بتحديث قائمة الدول المحظور على القادمين منها دخول البلاد لتضم 16 دولة أخرى.

وتضع البحرين الدول المحظور دخول القادمين منها للبلاد على قائمة تحمل اسم “القائمة الحمراء” منذ مايو، ومن أبرز الدول الموجودة على تلك القائمة في السابق باكستان والهند ونيبال وسريلانكا وبنغلاديش.

وذكرت الوكالة أن حكومة المملكة استثنت المواطنين وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية من هذا القرار، بينما سيتم الإبقاء على الإجراءات المتبعة مسبقا بشأن القادمين من دول غير مدرجة على القائمة الحمراء.

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