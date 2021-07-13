تونس.. إصابة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بفيروس كورونا

هبة بريس- وكالات

أعلن مستشار رئيس البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء ، إصابة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بفيروس كورونا المستجد بحسب مانقلته وكالة “رويترز” للانباء.

وكانت الصفحة الرسمية لرئيس حزب النهضة الخبر قد كشفت “تأكدت إصابة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، بفيروس كورونا إثر إجراء تحليل كورونا سريع مساء الثلاثاء 13 يوليو 2021.”

وجاء في المنشور: “سيواصل رئيس المجلس القيام بأعماله عن بعد وفقا للإجراءات الاستثنائية مع اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة واحترام البروتوكول الصحي.”

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