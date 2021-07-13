تونس.. إصابة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بفيروس كورونا

2021-07-13 / 8:15 مساءً
1
هبة بريس- وكالات

أعلن مستشار رئيس البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء ، إصابة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بفيروس كورونا المستجد بحسب مانقلته وكالة “رويترز” للانباء.

وكانت الصفحة الرسمية لرئيس حزب النهضة الخبر قد كشفت “تأكدت إصابة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، بفيروس كورونا إثر إجراء تحليل كورونا سريع مساء الثلاثاء 13 يوليو 2021.”

وجاء في المنشور: “سيواصل رئيس المجلس القيام بأعماله عن بعد وفقا للإجراءات الاستثنائية مع اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة واحترام البروتوكول الصحي.”

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بوريطة : بلدان تُطعّم أكثر من افريقيا بأكملها ولقاحات الجنوب غير معترف بها في الشمال

بوريطة : بلدان تُطعّم أكثر من افريقيا بأكملها ولقاحات…

2021-07-13 / 8:36 مساءً
Photo of المندوبية الوزارية لحقوق الانسان : تصريحات الخارجية الأمريكية استندت إلى معلومات “مُنحازة”

المندوبية الوزارية لحقوق الانسان : تصريحات الخارجية الأمريكية استندت…

2021-07-13 / 7:50 مساءً
Photo of العثماني يجري مباحثات مع نظيره التنزاني

العثماني يجري مباحثات مع نظيره التنزاني

2021-07-13 / 7:01 مساءً
Photo of إعلان العسكر ترسيم الحدود مع “الجمهورية الوهمية”.. فقاعات اعلامية أم لعب بالنار؟

إعلان العسكر ترسيم الحدود مع “الجمهورية الوهمية”.. فقاعات اعلامية…

2021-07-13 / 6:53 مساءً
Photo of فورساتين : مخيمات تندوف تحولت لغابة يأكل فيها القوي الضعيف

فورساتين : مخيمات تندوف تحولت لغابة يأكل فيها القوي…

2021-07-13 / 6:16 مساءً
Photo of صحف إسبانيا: “وزير الخارجية الجديد سيزور المغرب في القريب العاجل”

صحف إسبانيا: “وزير الخارجية الجديد سيزور المغرب في القريب…

2021-07-13 / 1:07 مساءً
Photo of ديبلوماسي إسباني : “ضغوط أوروبية دفعت مدريد للتضحية بوزيرتها في الخارجية

ديبلوماسي إسباني : “ضغوط أوروبية دفعت مدريد للتضحية بوزيرتها…

2021-07-13 / 12:25 مساءً
Photo of جريمة ومذبحة تشريعية .. “البيجيدي” يُمرر “وزيعة 12 مليار “

جريمة ومذبحة تشريعية .. “البيجيدي” يُمرر “وزيعة 12 مليار…

2021-07-13 / 11:56 صباحًا
Photo of المغرب والبرازيل يعملان على إرساء شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد

المغرب والبرازيل يعملان على إرساء شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد

2021-07-13 / 10:41 صباحًا
Photo of بايتاس : البرلمان ليس فضاءً لتصفية الحسابات السياسية

بايتاس : البرلمان ليس فضاءً لتصفية الحسابات السياسية

2021-07-13 / 8:47 صباحًا

تعليق واحد

  1. رغم الوضع المقلق في تونس إذ تفيد الاخبار بارتفاع عدد الوفيات والإصابات بكورونا فإن القنوات الفضائية التونسية تتظاهر وكأن البلاد بخير وأنها تسيطر كليا على الوباء فحتى مقدمو البرامج والضيوف لايرتدون الكلمات ولا يتكلمون عن الجائحة وكأن تونس قضت على كورونا وخرجت منتصرة فهل سيتطرقون لإصابة السيد الغنوشي ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق