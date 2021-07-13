تونس.. إصابة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بفيروس كورونا
هبة بريس- وكالات
أعلن مستشار رئيس البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء ، إصابة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بفيروس كورونا المستجد بحسب مانقلته وكالة “رويترز” للانباء.
وكانت الصفحة الرسمية لرئيس حزب النهضة الخبر قد كشفت “تأكدت إصابة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، بفيروس كورونا إثر إجراء تحليل كورونا سريع مساء الثلاثاء 13 يوليو 2021.”
وجاء في المنشور: “سيواصل رئيس المجلس القيام بأعماله عن بعد وفقا للإجراءات الاستثنائية مع اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة واحترام البروتوكول الصحي.”
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0
1
تعليق واحد
رغم الوضع المقلق في تونس إذ تفيد الاخبار بارتفاع عدد الوفيات والإصابات بكورونا فإن القنوات الفضائية التونسية تتظاهر وكأن البلاد بخير وأنها تسيطر كليا على الوباء فحتى مقدمو البرامج والضيوف لايرتدون الكلمات ولا يتكلمون عن الجائحة وكأن تونس قضت على كورونا وخرجت منتصرة فهل سيتطرقون لإصابة السيد الغنوشي ؟