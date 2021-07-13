برشيد.. إطلاق الرصاص لتوقيف شقيقين هاجما الشرطة

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في تدخل أمني لتوقيف شابين شقيقين من ذوي السوابق القضائية، اضطر عنصر من عناصر الأمن بمدينة برشيد إلى استعمال سلاحه الوظيفي في تدخل لمآزرة دورية، حيث أطلق رصاصتين تحذيريتين في الهواء، وأمام رفض الأخيرين الامتثال اضطر رجل الأمن ذاته إلى إطلاق رصاصتين إضافيتين بشكل احترازي أصابت شظاياهما عرضيا مواطنين كانا متواجدين بالقرب من مكان هذا التدخل الأمني، مما استدعى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج بمعية موظف شرطة آخر كان قد أصيب بجروح في العنق والساعد أثناء عملية توقيف المشتبه فيهما، الذي عمد أحدهما إلى استعمال أداة حديدية عبارة عن مدراة.

تفاصيل الواقعة حسب ذات المصادر، جاءت بعد أن تلقت مصالح الأمن الوطني ببرشيد بنداء عبر خط النجدة “19”، حول قيام المشتبه فيه الأول بإحداث خسائر مادية بسيارة كانت مستوقفة بشارع إبراهيم الروداني بمدينة برشيد، معرضين المارة للخطر، مما استدعى تدخل دورية للشرطة واجهها المعني بالأمر بمقاومة عنيفة، قبل أن يتقدم شقيقه بدوره الذي رفض الامتثال مع الاعتداء على رجل أمن، لينتهي المشهد بإطلاق أعيرة نارية في الهواء أصابت شظاياها مواطنين كانا بالقرب من مكان الواقعة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا التدخل الأمني أسفر عن توقيف المشتبه فيهما المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتحييد الخطر الناتج عنهما فضلا عن حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في هذا الاعتداء.

وبتعليمات من النيابة العامة، تم وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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