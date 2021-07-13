11 وفاة و1897 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1897 إصابة جديدة بكورونا المستجد، مقابل 882 حالة شفاء و11 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 545 ألف و16 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020،

و بلغ مجموع حالات الشفاء التام 526 ألف و168 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 7، 96 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 9395 حالة، بنسبة فتك قدرها 7، 1 في المائة.

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