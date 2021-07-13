موجة الحرارة التي تجتاح المغرب أدت إلى تسجيل ارتفاع كبير في استهلاك الكهرباء

هبة بريس ـ الرباط

أفاد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بأن موجة الحرارة التي تجتاح المغرب منذ 5 يوليوز الجاري، أدت إلى تسجيل ارتفاع كبير في استهلاك الكهرباء.

وعزا المكتب في بلاغ صحفي، اليوم الثلاثاء، تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف، وبشكل رئيسي هذه السنة، إلى الاستخدام المكثف لمكيفات الهواء في القطاعات الثالثية والسكنية والضخ الزراعي للري، بسبب موجة الحرارة الشديدة التي تسجل حاليا بجل أرجاء المملكة.

وهكذا، تم تسجيل رقم قياسي للذروة المسائية يوم 12 يوليوز 2021 حيث وصل إلى 6710 ميغاواط عند الساعة 9:45 مساء ، بزيادة قدرها 270 ميغاواط مقارنة بسنة 2020.

وخلال نفس اليوم، يضيف المصدر ذاته، بلغ الحد الأقصى للطلب على الطاقة في أوقات الذروة الصباحية 6634 ميغاواط عند الساعة الثانية عشرة زوالا، بزيادة قدرها 279 ميغاواط مقارنة بالسنة الماضية.

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