بعد اغتياله ..الطب الجنائي يُشرح جثة رئيس هايتي

هبة بريس ـ وكالات

أعلن خبراء الطب الجنائي في هايتي أنهم قاموا بتشريح جثة الرئيس، جوفينيل مويس، الذي تم اغتياله الثلاثاء الماضي، وقد تم تداول صور أشعة سينية للجثة.

تشريح جثة رئيس هايتي”رويترز”: أحد الأمريكيين المعتقلين إثر مقتل رئيس هايتي “كانت له علاقة مع وكالة إنفاذ قانون أمريكية”

وصرح وزير الانتخابات والعلاقات الحزبية، ماثياس بيير، في تصريح صحفي أن عملية التشريح اكتملت، وتم نقل الجثة إلى مركز خاص للمسح الضوئي. والتقطت الصور هناك”.

وقُتل مويس بهجوم مسلح في مقر إقامته، يوم الثلاثاء الماضي.

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