منيب تدعو أحزاب اليسار لإنشاء كونفدرالية
نبيلة منيب

بعد انسحابها من الفيدرالية.. منيب تدعو أحزاب اليسار لإنشاء كونفدرالية

2021-07-13 / 2:18 مساءً
1
هبة بريس ـ الدار البيضاء

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد دعت أحزاب اليسار لتشكيل كونفدرالية للتنسيق فيما بينها خلال و أثناء و بعد مرحلة الانتخابات القادمة.

و في هذا الصدد، أوضح المصدر ذاته أن منيب تسعى لتذويب الخلافات التي تفجرت بينها و بين قادة الأحزاب المشكلة لتحالف فيدرالية اليسار من جهة و كذا لامتصاص غضب مناضلي و قياديي حزبها بعد تمردهم على قرارتها و التي وصفوها بالانفرادية و غير المسؤولة.

و تروم منيب من خلال دعوتها لإنشاء كونفدرالية أحزاب اليسار لتقوم مقام الفيدرالية مع فرق بسيط هو أن كل الأحزاب المعنية تقوم بالترشح بشكل مستقل عوض لائحة مشتركة غير أنها تقوم بالتنسيق فيما بينها و التحالف في حالة تحقيق مقاعد انتخابية.

هذا و كانت منيب قد سبق و سحبت ترخيصها لدى الداخلية بالانضمام لتحالف فيدرالية اليسار في خطوة فاجأت كل المتتبعين للشأن السياسي بالمغرب بل و فاجأت حتى منخرطي الحزب الاشتراكي الموحد.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وجدة.. الوكيل العام يكشف آخر التطورات في ملف ضحايا الكحول المسموم

وجدة.. الوكيل العام يكشف آخر التطورات في ملف ضحايا…

2021-07-13 / 9:47 مساءً
Photo of استطلاع جامعي : 55 في المائة من التطوانيين اعتبروا منع التهريب المعيشي لأسباب اقتصادية

استطلاع جامعي : 55 في المائة من التطوانيين اعتبروا…

2021-07-13 / 9:00 مساءً
Photo of فرقة محاربة العصابات تطيح بمروج مخدرات بطنجة

فرقة محاربة العصابات تطيح بمروج مخدرات بطنجة

2021-07-13 / 7:26 مساءً
Photo of برشيد.. إطلاق الرصاص لتوقيف شقيقين هاجما الشرطة

برشيد.. إطلاق الرصاص لتوقيف شقيقين هاجما الشرطة

2021-07-13 / 7:07 مساءً
Photo of 11 وفاة و1897 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

11 وفاة و1897 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة…

2021-07-13 / 4:36 مساءً
Photo of التهريب الدولي للمخدرات يجُر 6 اشخاص للإعتقال بالبيضاء

التهريب الدولي للمخدرات يجُر 6 اشخاص للإعتقال بالبيضاء

2021-07-13 / 4:31 مساءً
Photo of موجة الحرارة التي تجتاح المغرب أدت إلى تسجيل ارتفاع كبير في استهلاك الكهرباء

موجة الحرارة التي تجتاح المغرب أدت إلى تسجيل ارتفاع…

2021-07-13 / 4:19 مساءً
Photo of محلل سياسي : التعديل الوزاري الإسباني آلية لترميم التصدعات المغربية ـ الإسبانية

محلل سياسي : التعديل الوزاري الإسباني آلية لترميم التصدعات…

2021-07-13 / 3:59 مساءً
Photo of الداخلة ..توقيف سيدة تورطت في بث تسجيل يتضمن تهديدا بالقتل

الداخلة ..توقيف سيدة تورطت في بث تسجيل يتضمن تهديدا…

2021-07-13 / 3:31 مساءً
Photo of احباط عملية لتهريب أزيد من أربعة أطنان من المخدرات ضواحي الرشيدية

احباط عملية لتهريب أزيد من أربعة أطنان من المخدرات…

2021-07-13 / 3:07 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق