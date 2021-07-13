بعد انسحابها من الفيدرالية.. منيب تدعو أحزاب اليسار لإنشاء كونفدرالية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد دعت أحزاب اليسار لتشكيل كونفدرالية للتنسيق فيما بينها خلال و أثناء و بعد مرحلة الانتخابات القادمة.

و في هذا الصدد، أوضح المصدر ذاته أن منيب تسعى لتذويب الخلافات التي تفجرت بينها و بين قادة الأحزاب المشكلة لتحالف فيدرالية اليسار من جهة و كذا لامتصاص غضب مناضلي و قياديي حزبها بعد تمردهم على قرارتها و التي وصفوها بالانفرادية و غير المسؤولة.

و تروم منيب من خلال دعوتها لإنشاء كونفدرالية أحزاب اليسار لتقوم مقام الفيدرالية مع فرق بسيط هو أن كل الأحزاب المعنية تقوم بالترشح بشكل مستقل عوض لائحة مشتركة غير أنها تقوم بالتنسيق فيما بينها و التحالف في حالة تحقيق مقاعد انتخابية.

هذا و كانت منيب قد سبق و سحبت ترخيصها لدى الداخلية بالانضمام لتحالف فيدرالية اليسار في خطوة فاجأت كل المتتبعين للشأن السياسي بالمغرب بل و فاجأت حتى منخرطي الحزب الاشتراكي الموحد.

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