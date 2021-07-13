صحف إسبانيا: "وزير الخارجية الجديد سيزور المغرب في القريب العاجل
وزير الخارجية الإسباني الجديد خوسيه مانويل ألباريس

صحف إسبانيا: “وزير الخارجية الجديد سيزور المغرب في القريب العاجل”

2021-07-13 / 1:07 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

نشرت مجموعة من وسائل الإعلام الإسبانية خبرا يتعلق بالإعداد لزيارة وزير الخارجية الإسباني المعين حديثا للمغرب و ذلك لتقريب وجهات النظر بين البلدين و إصلاح ما أفسدته سابقته أرانشا غونزاليس.

و حسب ذات المصادر، فقد شرعت الخارجية الإسبانية في مشاورات موسعة مع حكومة و مسؤولي مدريد قصد قيام رئيس البعثة الديبلوماسية الإسبانية لزيارة الرباط في أقرب وقت.

و بالرغم من كون هاته التسريبات تظل غير رسمية، غير أن ما زاد من واقعيتها هو تصريحات خوسيه مانويل وزير الخارجية الإسباني الجديد بخصوص المغرب و الذي اعتبره بلدا صديقا و شريكا كبيرا.

التصريحات الإيجابية التي قالها وزير خارجية مدريد الحديث و التكهنات برغبته في زيارة المغرب لتصحيح ما يمكن تصحيحه جعلت عددا من المهتمين و المحللين يؤكدون أن ملف الأزمة بين البلدين قد يشهد في الأسابيع المقبلة تطورات إيجابية.

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‫2 تعليقات

  1. كلام فارغ.مالم اعتذر الحكومة عن الزلل التي اقترفته واستقلالها عدو وانفصالي للمغرب متابع بقضاياجنائية أمام القضاء الإسباني
    وأن سبتة و مليلية والجزر لن تكون أبدا حدودا ترابية للاتحاد الأوروبي

  2. النظام العسكري الخبيث في الجزاءر هو الخاسر الأكبر كعادته، ستذهب الأموال التي قدمها رشوة للعجوزة مقابل معاكسة المغرب في استرجاع مناطقه المحررة أدراج الرياح (فلوس العسكر الخبثاء ياكلهم زعطوط)،على المغرب إن يشترط الاعتراف الاسباني بمغربية الصحراء علانية لارجاع العلاقة وحسن الجوار، أما الحكم العسكري الفاشي في الجزاءر إلى الجحيم، واللهم انصر الحراك الشعبي للإطاحة بنظام عسكري متسلط على الجزائر من بوخروبة الى شرقريحة الخبيث.

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