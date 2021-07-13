صحف إسبانيا: "وزير الخارجية الجديد سيزور المغرب في القريب العاجل
وزير الخارجية الإسباني الجديد خوسيه مانويل ألباريس

صحف إسبانيا: “وزير الخارجية الجديد سيزور المغرب في القريب العاجل”

2021-07-13 / 1:07 مساءً
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

نشرت مجموعة من وسائل الإعلام الإسبانية خبرا يتعلق بالإعداد لزيارة وزير الخارجية الإسباني المعين حديثا للمغرب و ذلك لتقريب وجهات النظر بين البلدين و إصلاح ما أفسدته سابقته أرانشا غونزاليس.

و حسب ذات المصادر، فقد شرعت الخارجية الإسبانية في مشاورات موسعة مع حكومة و مسؤولي مدريد قصد قيام رئيس البعثة الديبلوماسية الإسبانية لزيارة الرباط في أقرب وقت.

و بالرغم من كون هاته التسريبات تظل غير رسمية، غير أن ما زاد من واقعيتها هو تصريحات خوسيه مانويل وزير الخارجية الإسباني الجديد بخصوص المغرب و الذي اعتبره بلدا صديقا و شريكا كبيرا.

التصريحات الإيجابية التي قالها وزير خارجية مدريد الحديث و التكهنات برغبته في زيارة المغرب لتصحيح ما يمكن تصحيحه جعلت عددا من المهتمين و المحللين يؤكدون أن ملف الأزمة بين البلدين قد يشهد في الأسابيع المقبلة تطورات إيجابية.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ديبلوماسي إسباني : “ضغوط أوروبية دفعت مدريد للتضحية بوزيرتها في الخارجية

ديبلوماسي إسباني : “ضغوط أوروبية دفعت مدريد للتضحية بوزيرتها…

2021-07-13 / 12:25 مساءً
Photo of جريمة ومدبحة تشريعية .. “البيجيدي” يُمرر “وزيعة 12 مليار “

جريمة ومدبحة تشريعية .. “البيجيدي” يُمرر “وزيعة 12 مليار…

2021-07-13 / 11:56 صباحًا
Photo of المغرب والبرازيل يعملان على إرساء شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد

المغرب والبرازيل يعملان على إرساء شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد

2021-07-13 / 10:41 صباحًا
Photo of بايتاس : البرلمان ليس فضاءً لتصفية الحسابات السياسية

بايتاس : البرلمان ليس فضاءً لتصفية الحسابات السياسية

2021-07-13 / 8:47 صباحًا
Photo of مضيان حول الحصيلة: ماذا أنجزت الحكومة غير الخطاب والتشخيص؟

مضيان حول الحصيلة: ماذا أنجزت الحكومة غير الخطاب والتشخيص؟

2021-07-12 / 8:23 مساءً
Photo of سطات…رئيس جماعة صاحب التريبورتور يستقيل من حزب العدالة والتنمية

سطات…رئيس جماعة صاحب التريبورتور يستقيل من حزب العدالة والتنمية

2021-07-12 / 7:00 مساءً
Photo of مطالب برلمانية بفتح ملف سبتة ومليلية والجزر المحتلة

مطالب برلمانية بفتح ملف سبتة ومليلية والجزر المحتلة

2021-07-12 / 5:08 مساءً
Photo of وزير الخارجية الإسباني الجديد : المغرب ” صديق عظيم”

وزير الخارجية الإسباني الجديد : المغرب ” صديق عظيم”

2021-07-12 / 2:00 مساءً
Photo of ريك دايمس : المغرب نموذج للتقدم المسجل في مجال حقوق الإنسان

ريك دايمس : المغرب نموذج للتقدم المسجل في مجال…

2021-07-12 / 1:36 مساءً
Photo of محلل سياسي : إسبانيا مطالبة بالنظر إلى المغرب من خلال “سياسة واقعية “

محلل سياسي : إسبانيا مطالبة بالنظر إلى المغرب من…

2021-07-12 / 9:04 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق