صحف إسبانيا: “وزير الخارجية الجديد سيزور المغرب في القريب العاجل”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

نشرت مجموعة من وسائل الإعلام الإسبانية خبرا يتعلق بالإعداد لزيارة وزير الخارجية الإسباني المعين حديثا للمغرب و ذلك لتقريب وجهات النظر بين البلدين و إصلاح ما أفسدته سابقته أرانشا غونزاليس.

و حسب ذات المصادر، فقد شرعت الخارجية الإسبانية في مشاورات موسعة مع حكومة و مسؤولي مدريد قصد قيام رئيس البعثة الديبلوماسية الإسبانية لزيارة الرباط في أقرب وقت.

و بالرغم من كون هاته التسريبات تظل غير رسمية، غير أن ما زاد من واقعيتها هو تصريحات خوسيه مانويل وزير الخارجية الإسباني الجديد بخصوص المغرب و الذي اعتبره بلدا صديقا و شريكا كبيرا.

التصريحات الإيجابية التي قالها وزير خارجية مدريد الحديث و التكهنات برغبته في زيارة المغرب لتصحيح ما يمكن تصحيحه جعلت عددا من المهتمين و المحللين يؤكدون أن ملف الأزمة بين البلدين قد يشهد في الأسابيع المقبلة تطورات إيجابية.

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