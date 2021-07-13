مصرع 64 مصابا بـ”كورونا” إثر حريق اندلع بمستشفى
الصورة من الارشيف

مصرع 64 مصابا بـ”كورونا” إثر حريق اندلع بمستشفى

2021-07-13 / 12:50 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

لقي 64 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب عشرات آخرون في حريق شب بمركز لعزل مرضى مصابين بوباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، في مستشفى الحسين التعليمي وسط مدينة الناصرية الواقعة على بعد 300 كلم جنوب بغداد.

وقالت مديرية الصحة في محافظة ذي قار -التي تتبع لها مدينة الناصرية- إن من بين ضحايا الحريق اثنين من الكادر الطبي ورجل أمن، وإن سببه استخدام خاطئ لأسطوانات الأكسجين، كما أعلن الدفاع المدني أنه سيطر على الحريق لكنه ما يزال يخلي الضحايا والمصابين، مضيفة أن وسائل إخماد الحريق لم تكن كافية، وهو ما تسبب في تفاقمه وصعوبة السيطرة عليه.​​

وقال عمار الزاملي الناطق باسم مديرية صحة ذي قار إن الحريق شب في غرفة أسطوانات الأكسجين، وأوضح للجزيرة أن الحريق سببه استخدام خاطئ لهذه الأسـطوانات، وأن عدم القدرة على السيطرة على الحريق في بدايته أدت إلى اتساع رقعته. وقررت الحكومة العراقية، بعد اجتماع طارئ، بدء تحقيق حكومي عالي المستوى للوقوف على أسباب الحريق في مستشفى الناصرية، بينما احتُجز مدير صحة محافظة ذي قار ومديرا المستشفى والدفاع المدني وأخضعوا للتحقيق.

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