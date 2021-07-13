توقيف شخص يتداول أوراقا مالية مزورة بسوق للماشية بميدلت
الصورة من الارشيف

توقيف شخص يتداول أوراقا مالية مزورة بسوق للماشية بميدلت

2021-07-13 / 12:02 مساءً
0
هبة بريس ـ ميدلت

في إطار المراقبة الدورية لسوق الماشية الأسبوعي لمركز أغبالو بإقليم ميدلت، تمكن قائد قيادة أغبالو صباح اليوم الثلاثاء 13 يوليوز الجاري من ضبط شخص وهو يتداول أوراق مالية مزورة.

وأفاد مصدر مطلع ل”هبة بريس” أنه تم ضبط هذا الشخص وبحوزته ما يزيد عن 20 ألف درهم، والتي كان ينوي استعمالها في شراء الأغنام، مستغلا الاكتظاظ الذي يعرفه السوق بسبب توافد اعداد كبيرة من الكسابة والسماسرة والمواطنين من عدد من المناطق المجاورة لبيع او اقتناء أضحية العيد.

وأضاف ذات المصدر بأنه ثم اعتقاله في الحين و تسليمه لمصالح الدرك الملكي التي حلت بالمكان قصد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.

وتم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية بالمركز الترابي ببومية بأمر من النيابة العام المختصة، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات النازلة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البيجيدي يتكتم عن هوية مرشحيه للانتخابات وسط تناسل الشائعات

البيجيدي يتكتم عن هوية مرشحيه للانتخابات وسط تناسل الشائعات

2021-07-13 / 12:36 مساءً
Photo of الدورة الاستدراكية..العثماني يهنئ الحاصلين على البكالوريا

الدورة الاستدراكية..العثماني يهنئ الحاصلين على البكالوريا

2021-07-13 / 11:32 صباحًا
Photo of مركز إفريقي يشيد بإطلاق المغرب لمشروع تصنيع وتعبئة لقاح كورونا

مركز إفريقي يشيد بإطلاق المغرب لمشروع تصنيع وتعبئة لقاح…

2021-07-13 / 11:20 صباحًا
Photo of فرنسا تغرم غوغل 500 مليون يورو بسبب التفاوض مع ناشري الصحف

فرنسا تغرم غوغل 500 مليون يورو بسبب التفاوض مع…

2021-07-13 / 11:02 صباحًا
Photo of نقابة الصحافيين: الريسوني حُرم من حقوقه القانونية

نقابة الصحافيين: الريسوني حُرم من حقوقه القانونية

2021-07-13 / 9:31 صباحًا
Photo of مديرية الأمن الوطني تطلق فرق متنقلة لإنجاز “البطاقة الوطنية”

مديرية الأمن الوطني تطلق فرق متنقلة لإنجاز “البطاقة الوطنية”

2021-07-13 / 8:27 صباحًا
Photo of طقس الثلاثاء..جو حار بـأغلب ربوع المملكة

طقس الثلاثاء..جو حار بـأغلب ربوع المملكة

2021-07-13 / 8:20 صباحًا
Photo of التهريب الدولي للمخدرات يضع شخصين في قبضة الأمن بميناء طنجة المتوسط

التهريب الدولي للمخدرات يضع شخصين في قبضة الأمن بميناء…

2021-07-12 / 11:33 مساءً
Photo of اليوسفية.. السجن لشخص قام بتزوير طلب تطليق زوجة من أخيه

اليوسفية.. السجن لشخص قام بتزوير طلب تطليق زوجة من…

2021-07-12 / 11:20 مساءً
Photo of برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس لأسرة الراحل ادريس عرشان

برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس لأسرة الراحل…

2021-07-12 / 10:12 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق