توقيف شخص يتداول أوراقا مالية مزورة بسوق للماشية بميدلت

هبة بريس ـ ميدلت

في إطار المراقبة الدورية لسوق الماشية الأسبوعي لمركز أغبالو بإقليم ميدلت، تمكن قائد قيادة أغبالو صباح اليوم الثلاثاء 13 يوليوز الجاري من ضبط شخص وهو يتداول أوراق مالية مزورة.

وأفاد مصدر مطلع ل”هبة بريس” أنه تم ضبط هذا الشخص وبحوزته ما يزيد عن 20 ألف درهم، والتي كان ينوي استعمالها في شراء الأغنام، مستغلا الاكتظاظ الذي يعرفه السوق بسبب توافد اعداد كبيرة من الكسابة والسماسرة والمواطنين من عدد من المناطق المجاورة لبيع او اقتناء أضحية العيد.

وأضاف ذات المصدر بأنه ثم اعتقاله في الحين و تسليمه لمصالح الدرك الملكي التي حلت بالمكان قصد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.

وتم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية بالمركز الترابي ببومية بأمر من النيابة العام المختصة، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات النازلة.

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