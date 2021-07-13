عبد الله بوانو

جريمة ومدبحة تشريعية .. “البيجيدي” يُمرر “وزيعة 12 مليار “

2021-07-13 / 11:56 صباحًا
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عبد الله عياش ـ هبة بريس

صادقت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية.

وفي هذا الاطار قال عمر الشرقاوي ان ” لجنة المالية التي يبلغ عدد أعضائها 44، اجتمعت اليوم بحضور خمس اعضاء من البيجيدي وهم رئيس اللجنة عبد الله بوانو عمدة مكناس وعمدة فاس الازمي والبرلماني عبد الرحيم لقرع

واضاف المحلل السياسي ” حضر اثنين من الاتحاد الاشتراكي هما حنان رحاب وباعزيز بينما غابت كل الفرق “الاحرار الاستقلال الحركة الفيدرالية التقدم والاشتراكية الدستوري ”

وتعليقا على هذا الوضع المأساوي الذي يضرب في العمق ممارسة السياسية بالمغرب قال الشرقاوي في تدوينة فيسبوكية ” تصوروا فقط تصوروا 3 برلمانيين من البيجيدي صوتوا لتمرير وزيعة 12 مليار سنتيم بينما عارضه اثنين من برلمانيي الاتحاد الاشتراكي. بماذا نفسر ذلك؟ نفسر ان حزب صوتكم همزتنا يطبق شعاره بتوزيع الريع ومزيد من الريع ”

وقبل ذلك كتب الشرقاوي ” جريمة تقع الآن بلجنة المالية غابت جميع الفرق وحضر ثلاث اعضاء من فريق العدالة والتنمية ورلمانيين من الاتحاد، نتيجة التصويت 3 بيجيدي يؤيدون قانون الوزيعة و2 برلمانيين من الاتحاد يصوتون ضد. نحن إذن أمام مذبحة تشريعية ومذبحة للمال العام. سيبقى على جبين البيجيدي وصمة عار أنه الوحيد الذي صوت لقانون وزيعة 12 مليار ”

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تعليق واحد

  1. كتسحاب ليك داخلين للسياسة باش يصليو على هيضورة السبع ، كان على رئيس مجلس النواب منع مثل هده الاجتماعات التي تهدف إلى توزيع الريع في الوقت الميت، شعار الباجدة profiter le maximum et après moi le déluge.

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