مركز إفريقي يشيد بإطلاق المغرب لمشروع تصنيع وتعبئة لقاح كورونا

هبة بريس

أشاد المركز الافريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الافريقي ، أمس الاثنين ، بإطلاق المغرب لمشروع تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد-19.

وأكد مدير المركز، جون نكنغاسونغ، أن “مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في إفريقيا يهنئ المملكة المغربية على إطلاقها مشروع تصنيع لقاحات ضد كوفيد”.

وأضاف مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في إفريقيا في تغريدة أن “إفريقيا تتقدم ” ، مشيرا إلى أن الأمن الصحي وتحصين القارة بدأ يتجسد.

وكان الملك محمد السادس، قد ترأس، يوم الاثنين 5 يوليوز الجاري، بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق وتوقيع اتفاقيات تتعلق بمشروع تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد- 19 ولقاحات أخرى بالمغرب.

ويندرج هذا المشروع المهيكل في إطار إرادة جلالة الملك تمكين المملكة من التوفر على قدرات صناعية وبيوتكنولوجية شاملة ومندمجة لتصنيع اللقاحات بالمغرب.

ويروم المشروع، الذي يعد ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص، إطلاق قدرة أولية على المدى القريب لإنتاج 5 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 شهريا، قبل مضاعفة هذه القدرة تدريجيا على المدى المتوسط. وسيعبئ المشروع استثمارا إجماليا قدره 500 مليون دولار.

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