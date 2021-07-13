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فرنسا تغرم غوغل 500 مليون يورو بسبب التفاوض مع ناشري الصحف

2021-07-13 / 11:02 صباحًا
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هبة بريس ـ وكالات

فرضت الهيئة الفرنسية المسؤولة عن ضبط المنافسة، الثلاثاء، غرامة قدرها 500 مليون يورو (592 مليون دولار تقريبا) على مجموعة غوغل لعدم تفاوضها “بحسن نية” مع ناشري الصحافة حول تطبيق “الحقوق المجاورة” القاضية بتسديد بدل مالي للناشرين لقاء استخدام محتوياتهم.

كذلك، أمرت الهيئة المجموعة بـ”تقديم عرض” إلى الناشرين ووكالات الأنباء “لتسديد بدلات للاستخدامات الحالية لمحتوياتهم المحمية”، تحت طائلة فرض تدابير عليها “يمكن أن تصل إلى 900 ألف يورو لكل يوم تأخير”.

وكانت المواجهة بين غوغل وأصحاب المؤسسات الصحافية والخدمات الإخبارية قد احتدمت منذ وقت طويل.

وكان الناشرون الأوروبيون يدفعون المنظمين منذ أكثر من عقد من الزمان للتعامل مع هيمنة غوغل، التي استقطبت مليارات اليورو من عائدات الإعلانات.

وجرى تقديم شكاوى في فرنسا في عام 2019 من قبل مجموعات تمثل الصحف والمجلات وكذلك وكالة “فرانس برس”.

وتعد غرامة اليوم الثلاثاء أحدث عرض للقوة من قبل باريس، حيث تتنافس فرنسا مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي على رأسهم ألمانيا لتكون أقوى هيئة رقابية في المنطقة لشركات التكنولوجيا الأميركية.

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