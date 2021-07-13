منظمة الصحة تندد ب”جشع” الدول الساعية لتلقيح سكانها بجرعة ثالثة

2021-07-13 / 10:28 صباحًا
0
هبة بريس ـ متابعة

ندد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بـ”جشع” الدول التي تفكر بتلقيح سكانها بجرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، رغم أن الدراسات العلمية لم ت ثبت بعد ضرورة هذه الجرعة المعززة، في الوقت الذي لا يزال فيه سكان دول عديدة أخرى ينتظرون تلقي جرعتهم الأولى.

وقال غيبريسوس خلال مؤتمره الصحافي الدوري في جنيف، أمس الاثنين، “إذا لم ينجح التضامن، فهناك كلمة ت فس ر إطالة عذاب هذا العالم (…) إنها الجشع”.

وندد المدير العام بالانقسام العالمي في ما يتعلق بعمليات تسليم اللقاحات “غير المنتظمة وغير المتكافئة”.

كما ندد بواقع أن “بعض البلدان وبعض المناطق بصدد طلب ملايين الجرعات الثالثة بينما لم تتمكن بلدان أخرى بعد من تحصين العاملين في مجال الرعاية الصحية والمجموعات الأكثر ضعفا من سكانها”.

ولطالما انتقد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ونوابه الدول والصناعيين الذين يبرمون هذه العقود من أجل الحصول على جرعات ثالثة.

وقالت المديرة العلمية لمنظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، إنه “لا يوجد دليل علمي يشير إلى أن المرء يحتاج إلى حقنة معززة”، بخلاف الجرعتين الأوليين الموصى بهما.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مصرع 64 مصابا بـ”كورونا” إثر حريق اندلع بمستشفى

مصرع 64 مصابا بـ”كورونا” إثر حريق اندلع بمستشفى

2021-07-13 / 12:50 مساءً
Photo of وزير الصحة الفرنسي: إصابات كورونا تتضاعف كل خمسة أيام

وزير الصحة الفرنسي: إصابات كورونا تتضاعف كل خمسة أيام

2021-07-13 / 9:52 صباحًا
Photo of 8 قتلى و9 مفقودين في انهيار فندق بالصين

8 قتلى و9 مفقودين في انهيار فندق بالصين

2021-07-13 / 9:15 صباحًا
Photo of متهم بالتحرش بـ6 آلاف امرأة.. الحكم على طبيب نساء بدفع تعويض

متهم بالتحرش بـ6 آلاف امرأة.. الحكم على طبيب نساء…

2021-07-13 / 9:02 صباحًا
Photo of البنتاغون يعلن منح الجيش الأفغاني 37 مروحية “بلاك هوك”

البنتاغون يعلن منح الجيش الأفغاني 37 مروحية “بلاك هوك”

2021-07-12 / 10:55 مساءً
Photo of العراق.. مصرع 36 شخصا في حريق شب بمركز لعزل مرضى كورونا

العراق.. مصرع 36 شخصا في حريق شب بمركز لعزل…

2021-07-12 / 9:55 مساءً
Photo of فرنسا.. ماكرون يفرض “شهادة التلقيح” في المطاعم وبعض الأماكن العمومية

فرنسا.. ماكرون يفرض “شهادة التلقيح” في المطاعم وبعض الأماكن…

2021-07-12 / 8:54 مساءً
Photo of مليون جرعة لقاح ضد كورونا.. ملك السعودية يوجه مساعدة عاجلة لتونس

مليون جرعة لقاح ضد كورونا.. ملك السعودية يوجه مساعدة…

2021-07-12 / 8:39 مساءً
Photo of تصفية مغربي داخل منزله بمدينة روتردام الهولندية

تصفية مغربي داخل منزله بمدينة روتردام الهولندية

2021-07-12 / 6:21 مساءً
Photo of مقتل 7 مواطنين في جنوب إفريقيا وسط أعمال “شغب ونهب “

مقتل 7 مواطنين في جنوب إفريقيا وسط أعمال “شغب…

2021-07-12 / 3:59 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق