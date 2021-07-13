منظمة الصحة تندد ب”جشع” الدول الساعية لتلقيح سكانها بجرعة ثالثة

هبة بريس ـ متابعة

ندد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بـ”جشع” الدول التي تفكر بتلقيح سكانها بجرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، رغم أن الدراسات العلمية لم ت ثبت بعد ضرورة هذه الجرعة المعززة، في الوقت الذي لا يزال فيه سكان دول عديدة أخرى ينتظرون تلقي جرعتهم الأولى.

وقال غيبريسوس خلال مؤتمره الصحافي الدوري في جنيف، أمس الاثنين، “إذا لم ينجح التضامن، فهناك كلمة ت فس ر إطالة عذاب هذا العالم (…) إنها الجشع”.

وندد المدير العام بالانقسام العالمي في ما يتعلق بعمليات تسليم اللقاحات “غير المنتظمة وغير المتكافئة”.

كما ندد بواقع أن “بعض البلدان وبعض المناطق بصدد طلب ملايين الجرعات الثالثة بينما لم تتمكن بلدان أخرى بعد من تحصين العاملين في مجال الرعاية الصحية والمجموعات الأكثر ضعفا من سكانها”.

ولطالما انتقد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ونوابه الدول والصناعيين الذين يبرمون هذه العقود من أجل الحصول على جرعات ثالثة.

وقالت المديرة العلمية لمنظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، إنه “لا يوجد دليل علمي يشير إلى أن المرء يحتاج إلى حقنة معززة”، بخلاف الجرعتين الأوليين الموصى بهما.

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