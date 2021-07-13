المغرب يحبط عملية كبيرة لتهريب قرابة 6 أطنان من المخدرات

هبة بريس ـ الرباط

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تمكنت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الاثنين، من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز خمسة أطنان و820 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تنفيذ هذه العملية النوعية على مستوى الشريط الطرقي الرابط بين مدينتي الدار البيضاء وبوزنيقة، حيث تم توقيف ستة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية.

وأضاف أن إجراءات التفتيش التي تمت مباشرتها في هذه القضية أسفرت عن ضبط خمسة أطنان و820 كيلوغراما من مخدر الشيرا كانت محملة على متن سيارتين نفعيتين، علاوة على حجز سيارتين خفيفتين يشتبه في استعمالهما في ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.

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