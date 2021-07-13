فرنسا كورونا
الصورة من الارشيف

وزير الصحة الفرنسي: إصابات كورونا تتضاعف كل خمسة أيام

2021-07-13 / 9:52 صباحًا
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هبة بريس ـ وكالات

قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، اليوم الثلاثاء، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا تتضاعف كل خمسة أيام في فرنسا.

وأدلى الوزير فيران بتصريحاته هذه لقناة تلفزيون (بي.إف.إم)، وجاءت بعد يوم من إصدار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمرا يجعل تطعيم العاملين في قطاع الصحة إلزاميا.إن الإصابات “بالفيروس تتضاعف كل خمسة أيام”

وحذرت وزارة الصحة الفرنسية الأسبوع الماضي من أن البلاد قد تتجه نحو موجة رابعة من فيروس كورونا، وحثت الفرنسيين على الإسراع في تلقي اللقاح.

كما حذر كبير المستشارين العلميين للحكومة الفرنسية، جان فرانسوا دلفريسي، في وقت سابق، من إن البلاد ستواجه على الأرجح موجة رابعة من فيروس كورونا، نتيجة لعودة ظهور سلالة دلتا التي رصدت أول مرة في الهند

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