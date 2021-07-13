البرلمان ليس فضاءً لتصفية الحسابات السياسية
الصورة ارشيفية

بايتاس : البرلمان ليس فضاءً لتصفية الحسابات السياسية

2021-07-13 / 8:47 صباحًا
0
هبة بريس ـ الرباط

رفض النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري مصطفى بايتاس، وصف مخطط المغرب الأخضر بأوصاف قدحية، لا تليق بما حققه من إنجازات.

وقال بايتاس إن القطاع الفلاحي عرف تسيسا لم تشهده بلادنا من قبل في محاولة لاستغلاله لتصفية حسابات سياسية ومحاولة نيل مكاسب انتخابية.

وأضاف بايتاس قائلاً ” لأسف لازلنا نسمع بعض التوصيفات من المفروض مِن مَن هم في مقام الزعامة السياسية أن ينأوا عنها، إهانات يميناً وشمالاً توزع على الفلاحين ويتم توصيف رؤيتهم الخضراء بألوان يشمئز منها المغاربة”.

وأكد بايتاس على أن البرلمان ليس مكاناً ولا فضاءً لتصفية الحسابات السياسية، مضيفاً أن الشجاعة السياسية تقتضي التنافس في مكان آخر، وذلك لأن الاستراتيجية ليست ملكاً لحزب معين، وإنماً ملك لجميع المغاربة ويحرص جلالة الملك على رعايتها وتوفير الدعم الكامل لها.

واسترسل بايتاس قائلاً “لقد واجهنا تحديات وإكراهات عديدة وأصابتنا نيران حارقة من مصادر مختلفة، واجهناها بكل ثبات وثقة وترفع عن صغائر السياسة دون إخلال منها بواجب الوفاء للأغلبية الحكومية أو التصرف بردود افعال صبيانية هدفها تحويل هذه المؤسسة إلى ناد للتراشق اللامسؤول والذي للأسف لا يخدم إلى التسييس والعزوف أو التنازل عن الهوية الحزبية وتميزنا ومؤهلاتنا التدبيرية وتراكم تجربتنا وخبرتنا الميدانية”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مضيان حول الحصيلة: ماذا أنجزت الحكومة غير الخطاب والتشخيص؟

مضيان حول الحصيلة: ماذا أنجزت الحكومة غير الخطاب والتشخيص؟

2021-07-12 / 8:23 مساءً
Photo of سطات…رئيس جماعة صاحب التريبورتور يستقيل من حزب العدالة والتنمية

سطات…رئيس جماعة صاحب التريبورتور يستقيل من حزب العدالة والتنمية

2021-07-12 / 7:00 مساءً
Photo of مطالب برلمانية بفتح ملف سبتة ومليلية والجزر المحتلة

مطالب برلمانية بفتح ملف سبتة ومليلية والجزر المحتلة

2021-07-12 / 5:08 مساءً
Photo of وزير الخارجية الإسباني الجديد : المغرب ” صديق عظيم”

وزير الخارجية الإسباني الجديد : المغرب ” صديق عظيم”

2021-07-12 / 2:00 مساءً
Photo of ريك دايمس : المغرب نموذج للتقدم المسجل في مجال حقوق الإنسان

ريك دايمس : المغرب نموذج للتقدم المسجل في مجال…

2021-07-12 / 1:36 مساءً
Photo of محلل سياسي : إسبانيا مطالبة بالنظر إلى المغرب من خلال “سياسة واقعية “

محلل سياسي : إسبانيا مطالبة بالنظر إلى المغرب من…

2021-07-12 / 9:04 صباحًا
Photo of زعيم حزب إسباني: “غونزاليس أخطأت و وقعت ضحية مناورة جزائرية”

زعيم حزب إسباني: “غونزاليس أخطأت و وقعت ضحية مناورة…

2021-07-11 / 9:32 مساءً
Photo of حزب فوكس الإسباني يواصل عداءه للمغرب: “لقد دمروا فلاحتنا و شبابنا”

حزب فوكس الإسباني يواصل عداءه للمغرب: “لقد دمروا فلاحتنا…

2021-07-11 / 7:28 مساءً
Photo of بنموسى: “هناك قوانين في المغرب لا علاقة لها بالواقع تماما”

بنموسى: “هناك قوانين في المغرب لا علاقة لها بالواقع…

2021-07-11 / 6:14 مساءً
Photo of جامعي : إقالة وزيرة الخارجية الاسبانية فرصة للحكومة الحالية لإعادة الأمور إلى نصابها

جامعي : إقالة وزيرة الخارجية الاسبانية فرصة للحكومة الحالية…

2021-07-11 / 4:36 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق