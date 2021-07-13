مديرية الأمن الوطني تطلق فرق متنقلة لإنجاز “البطاقة الوطنية

مديرية الأمن الوطني تطلق فرق متنقلة لإنجاز “البطاقة الوطنية”

2021-07-13 / 8:27 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن الشروع في العمل بالفرق المتنقلة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية.

وحسب معطيات أوردتها مديرية الأمن في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإن هذه الفرق ستكون على شكل وحدات محمولة مزودة بوسائل لوجستيكية وتكنولوجية متطورة.

كما تهدف المديرية من خلال الفرق المتنقلة الجديدة إلى تقريب خدمات إنجاز الوثائق التعريفية من المواطنين القاطنين بالمناطق النائية.

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