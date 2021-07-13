طقس الثلاثاء..جو حار بـأغلب ربوع المملكة

هبة بريس ـ الرباط

توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الداخلية الوسطى، منطقة سوس، الجنوب-الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية للبلاد.

كما ستتشكل كتل ضبابية محلية مصحوبة بسحب منخفضة بالسواحل خلال الليل والصباح. وستلاحظ سحب أحيانا غائمة فوق مرتفعات الاطلس والجنوب الشرقي.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية من القطاع الشمالي بالجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالسهول الداخلية الوسطى، هضاب الفوسفاط، الجنوب-الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية، وما بين 18 و23 درجة بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 42 و46 درجة داخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقين وما بين 37 و43 درجة بداخل سوس، تادلة، تانسيفت، وديان موليا وجنوب شرق المملكة، وما بين 30 و37 درجة بالسهول المحيطية، السايس، هضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 24 و32 درجة بالمرتفعات والسواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج وسيصبح هادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين العرائش وبوجدور وسيصبح قوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان ما بين رأس تفاناي وسيدي افني، وقليل الهيجان إلى هائج في باقي السواحل ماعدا ما بين بوجدور والداخلة سيكون هائجا إلى قوي الهيجان.

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