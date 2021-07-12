التهريب الدولي للمخدرات يضع شخصين في قبضة الأمن بميناء طنجة المتوسط

2021-07-12 / 11:33 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بالميناء المتوسطي بتنسيق مع عناصر الجمارك،نهاية الأسبوع المنصرم من توقيف شخصين، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والتهريب الدولي للمخدرات عبر نقطة جمركية .

وقد جرى توقيف المعنيين بالامر في الوقت الذي كانا يحاولان السفر والمغادرة متن سيارة نفعية تجر مقطورة محملة بمجموعة من البضائع الخاصة بالغير،حيث أسفرت عملية التفتيش الدقيق بجهاز السكانير والكلاب المدربة من ضبط وحجز كمية من مخدر الشيرة بلغ وزنها الإجمالي 104 كيلوغرام كانت مخبأ ة داخل علب الطماطم والزيتون المصبر.

وقد تم الاحتفاظ بهما رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة،وذلك للكشف عن بافي المتورطين المفترضين وكذا الامتدادات الوطنية والدولية المتعلقة بهذا النشاط الإجرامي.

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