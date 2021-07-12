الخارجية الأمريكية تنتقد الحكم الصادر في حق الصحافي الريسوني

2021-07-12 / 10:28 مساءً
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هبة بريس- الرباط

قال “نيد برايس” المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن واشنطن قلقة من الحكم على سليمان الريسوني بالسجن لمدة خمس سنوات.

وبحسب “برايس” فإن الإجراءات التي تمت خلال محاكمته تتعارض مع القيم الأساسية لنظام العدالة المغربي وتتعارض مع أجندة العاهل المغربي للإصلاح ودستور 2011.

جدير بالذكر أن استئنافية الدار البيضاء، قررت الجمعة، سجن الصحفي، سليمان الريسوني، لمدة خمسة أعوام لإدانته بـ”اعتداء جنسي” بحق شاب، بينما غاب المتهم عن محاكمته بسبب إضراب متواصل عن الطعام منذ 93 يوما.

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‫2 تعليقات

  2. أنا مع ما قاله الاخ المعلق كريم: “نوض تكلم السي بوريطة”..وأضيف الى تعليقه”جميعنا شاهدنا كيف انجنيت لوزير خارجية امريكا”..لا اتدخل في عمل القضاء،لكن ما يثير انتباهي وتساؤلاتي هو هذا الكم والنوع من الجمعيات والشخصيات التي تضامنت مع الريسوني..فهل كل هؤلاء على خطأ رغم أنهم يتمتعون بمصداقية لا تخفى على أحد؟إن أكبر سؤالين يثيرانني هما:سكوت المشتكي لمدة تقارب السنتين وعدم استدعاء الخادمة مشاهدة رغم أنها كانت حاضرة يوم الحادثة…لابد ان للقضاء قناعة ما نجهلها نحن،وسيكون مفيدا جدا لو تم نشر حيثيات الحكم لتبيان بعض التساؤلات التي أثار حول القضية…على أية حال ننتظر تعليق وزيرنا في الخارجية أو غيره من المسؤولين على موقف الإدارة الأمريكية…هل يستطيع أحد منهم التصريح بأن الحكم الصادر ضد الريسوني شأن داخلي وأن قضاءنا مستقل في عمله؟لا أحد منا يتدخل في عمل القضاء…أننا فقط نعلق حسبما نعلمه…

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