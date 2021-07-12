الخارجية الأمريكية تنتقد الحكم الصادر في حق الصحافي الريسوني

هبة بريس- الرباط

قال “نيد برايس” المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن واشنطن قلقة من الحكم على سليمان الريسوني بالسجن لمدة خمس سنوات.

وبحسب “برايس” فإن الإجراءات التي تمت خلال محاكمته تتعارض مع القيم الأساسية لنظام العدالة المغربي وتتعارض مع أجندة العاهل المغربي للإصلاح ودستور 2011.

جدير بالذكر أن استئنافية الدار البيضاء، قررت الجمعة، سجن الصحفي، سليمان الريسوني، لمدة خمسة أعوام لإدانته بـ”اعتداء جنسي” بحق شاب، بينما غاب المتهم عن محاكمته بسبب إضراب متواصل عن الطعام منذ 93 يوما.

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