الخارجية الأمريكية تنتقد الحكم الصادر في حق الصحافي الريسوني

2021-07-12 / 10:28 مساءً
0
هبة بريس- الرباط

قال “نيد برايس” المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن واشنطن قلقة من الحكم على سليمان الريسوني بالسجن لمدة خمس سنوات.

وبحسب “برايس” فإن الإجراءات التي تمت خلال محاكمته تتعارض مع القيم الأساسية لنظام العدالة المغربي وتتعارض مع أجندة العاهل المغربي للإصلاح ودستور 2011.

جدير بالذكر أن استئنافية الدار البيضاء، قررت الجمعة، سجن الصحفي، سليمان الريسوني، لمدة خمسة أعوام لإدانته بـ”اعتداء جنسي” بحق شاب، بينما غاب المتهم عن محاكمته بسبب إضراب متواصل عن الطعام منذ 93 يوما.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تغيير الزي الرسمي لعناصر الجيش المغربي(صور)

تغيير الزي الرسمي لعناصر الجيش المغربي(صور)

2021-07-12 / 6:37 مساءً
Photo of الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا

2021-07-12 / 1:06 مساءً
Photo of تسجيل هزة أرضية بقوة 4,4 درجات بإقليم الدريوش

تسجيل هزة أرضية بقوة 4,4 درجات بإقليم الدريوش

2021-07-11 / 2:22 مساءً
Photo of طقس الأحد.. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة

طقس الأحد.. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة

2021-07-11 / 9:39 صباحًا
Photo of طنجة.. سيدة تُلقي بطفل من سطح منزل بحي “المصلى”

طنجة.. سيدة تُلقي بطفل من سطح منزل بحي “المصلى”

2021-07-08 / 10:10 مساءً
Photo of وزارة الصحة تحذر من انتكاسة وبائية بالمغرب

وزارة الصحة تحذر من انتكاسة وبائية بالمغرب

2021-07-07 / 8:07 مساءً
Photo of سيدة تتهم لطيفة رأفت و الأخيرة تنفي و ترد

سيدة تتهم لطيفة رأفت و الأخيرة تنفي و ترد

2021-07-06 / 11:25 مساءً
Photo of طنجة.. توقيف مروجي كوكايين “ببئر الشفا”

طنجة.. توقيف مروجي كوكايين “ببئر الشفا”

2021-07-06 / 7:10 مساءً
Photo of “فايسبوك” تختبر خاصية للتبليغ عن “الأصدقاء المتطرفين”

“فايسبوك” تختبر خاصية للتبليغ عن “الأصدقاء المتطرفين”

2021-07-04 / 10:30 صباحًا
Photo of سلالة دلتا تغير أعراض فيروس كورونا

سلالة دلتا تغير أعراض فيروس كورونا

2021-07-02 / 8:59 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق