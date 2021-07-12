العراق.. مصرع 36 شخصا في حريق شب بمركز لعزل مرضى كورونا

2021-07-12 / 9:55 مساءً
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هبة بريس- وكالات

لقي 36 شخصا على الأقل مصرعهم مساء اليوم الاثنين في حريق التهم مركزا لعزل المصابين بكوفيد-19 في مستشفى وسط مدينة الناصرية الواقعة على بعد 300 كلم جنوب بغداد.

وأعلنت مديرية صحة محافظة ذي قار، حالة الطوارئ على خلفية حريق مستشفى الإمام الحسين التعليمي في المحافظة.

وقال الناطق الرسمي لمديرية صحة ذي قار، عمار الزاملي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “صحة ذي قار تعلن حالة الطوارئ على خلفية حريق مستشفى الإمام الحسين، مشيرا إلى تسجيل “36 شهيداً و5 جرحى جراء حريق مركز النقاء، وتمت السيطرة على الحريق”.

وأضاف أن “البحث جار عن ضحايا آخرين، وهناك عشرات حالات الاختناق داخل المركز”.

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