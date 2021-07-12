فرنسا.. ماكرون يفرض “شهادة التلقيح” في المطاعم وبعض الأماكن العمومية

هبة بريس- وكالات

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إنه سيجري إلزام العاملين في المجال الصحي بتلقي اللقاح، لافتا الى أن فرنسا ستواصل إمداد اللقاح لدول في الشرق الأوسط وإفريقيا ومساعدة هذه الدول خاصة تونس.

وقال ماكرون في خطاب متلفز، إن “اللقاحات ستكون متوفرة للطلاب في المرحلة الإعدادية والثانوية”.

وأضاف: “شهادات التلقيح ضد كوفيد ستكون إلزامية في المطاعم بدءا من أغسطس”، معلنا إقرار إلزامية تلقي اللقاح للعاملين في المؤسسات الصحية، قائلا “أمامهم حتى 15 سبتمبر لتلقي لقاح” قبل دخول إجراءات عقابية حيز التنفيذ.

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