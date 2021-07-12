مليون جرعة لقاح ضد كورونا.. ملك السعودية يوجه مساعدة عاجلة لتونس

2021-07-12 / 8:39 مساءً
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هبة بريس- وكالات

وجه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بدعم تونس بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا، استجابة لطلب الرئيس التونسي قيس سعيّد.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” بأن “العاهل السعودي وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الجمهورية التونسية الشقيقة بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا، وذلك استجابة لطلب فخامة الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي أبداه خلال مكالمته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز”.

وأضافت: ” أكد في تصريح له أن التوجيه الكريم يأتي تأكيدا على عمق العلاقات المتينة التي تربط بين قيادتي البلدين”.

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة إن “المساعدات تشتمل على تأمين مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، و190 جهاز تنفس اصطناعي، و319 جهازا مكثفا للأكسجين، 150 سريرا طبيا، و50 جهاز مراقبة العلامات الحيوية مع ترولي، كما تشتمل على 4 ملايين كمامة طبية، و500 ألف قفاز طبي، و 180 جهاز قياس للنبض، و25 مضخة أدوية وريدية، و9 أجهزة للصدمات الكهربائية، و15 منظارا للحنجرة بتقنية الفيديو، و5 أجهزة تخطيط القلب (ECG)”.

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